Revue de presse quotidienne de jeudi 27 mai 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi 27 mai 2021

Le Matin :

• L’Éthiopie a loué les efforts sérieux et crédibles déployés par le Maroc pour trouver une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable au différend régional autour du Sahara, sous les auspices exclusifs de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et conformément aux principes et objectifs énoncés dans la Charte des Nations Unies. Lors d’un entretien, qui a eu lieu par visioconférence, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita avec le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République Fédérale Démocratique d’Éthiopie, Demeke Mekonnen Hassen, le responsable éthiopien a souligné le soutien de son pays à la décision 693 de l’Union Africaine, adoptée au niveau des chefs d’État lors du 31ème Sommet, soutenant officiellement le processus des Nations Unies à cet égard, indique un communiqué du ministère.

• L’Espagne est appelée à reconsidérer sa position sur la question du Sahara dans le nouveau contexte géopolitique marqué par la décision des Etats-Unis de reconnaître la souveraineté du Maroc sur les provinces du Sud, a souligné l’ancien ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Garcia Margallo. « Je crois que l’Espagne doit reconsidérer sa position sur le Sahara dans le nouveau contexte géopolitique, après la décision des Etats-Unis », a relevé Margallo qui était l’invité, mardi soir, de l’émission Atalayar sur « Capital Radio ». Le gouvernement espagnol a tourné le dos à l’évolution du contexte international suite à la décision américaine, a-t-il relevé, notant que Rabat et Washington entretiennent une relation très spéciale parce que le Royaume a été le premier pays à reconnaître les États-Unis d’Amérique. Lorsque le monde était divisé en deux, le grand allié des États-Unis était le Maroc, a-t-il rappelé.

L’Economiste :

• Le Maroc, hub régional entre l’Europe et l’Afrique. Le Maroc a, depuis des décennies, fait le choix irréversible de l’ouverture sur son environnement régional et international. Il s’est engagé à plusieurs reprises à défendre différentes causes multilatérales aux côtés de la communauté internationale. Ce qui contribue au rayonnement du Maroc à l’étranger avec ses propres spécificités. Cette option se traduit par «la promotion d’un espace de coopération renforcée avec l’Union européenne et le voisinage euro-méditerranéen et d’un Maroc acteur essentiel de la relation euro-africaine». Pour sécuriser son développement économique, le Royaume a mis en place une stratégie de diversification des alliances et des partenariats avec différentes régions du monde pour en faire un levier de débouchés extérieurs et renforcer son attractivité pour les investissements directs étrangers. Des alliances qui font du pays un hub régional entre l’Europe et l’Afrique, entre l’Orient et l’Occident.

• Accès au marché des capitaux: L’AMMC et GPBM s’unissent. L’Autorité marocaine du marché des capitaux entend renforcer l’attractivité du marché. Elle a conclu une convention-cadre de coopération avec le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) portant sur la mutualisation des efforts en faveur d’actions visant à faciliter davantage l’accès au marché des capitaux et à renforcer son rôle dans le financement de l’économie. Pour ce faire, les deux parties mettront en œuvre un plan d’action portant notamment sur des programmes d’éducation financière, de formation et de sensibilisation à destination du public, des TPME et des réseaux bancaires. Un comité conjoint a été créé pour le suivi des actions convenues.

Maroc le Jour :

• Le Directeur général de l’Agence Marocaine de Presse (MAP), M. Khalil Hachimi Idrissi s’est entretenu, mardi à Rabat, avec le délégué général Wallonie-Bruxelles à Rabat, M. Motonobu Kasajima. La rencontre a été l’occasion pour les deux parties d’aborder plusieurs questions de l’actualité nationale et internationale ainsi que les liens d’amitié unissant le Maroc et la Belgique. Un accent particulier a été mis sur les échanges entre les deux pays dans plusieurs domaines, notamment économique, scientifique et culturel.

• Le Marocain Abdelilah Benarafa nommé directeur général adjoint de l’ICESCO. L’écrivain marocain Abdelilah Benarafa, qui occupait jusque-là le poste de conseiller culturel du directeur général, a été nommé directeur général adjoint de l’ICESCO, a annoncé l’organisation pan-islamique dans un communiqué. « Le Dr. Benarafa jouit de vastes relations dans le monde islamique », a souligné la même source, rappelant que le nouveau directeur général adjoint compte à son actif plusieurs contributions intellectuelles et scientifiques, notamment des ouvrages (essais et romans) en langues arabe et française. Depuis son intégration en 2003, Benarfa, titulaire d’un doctorat en sémantique à l’Université de la Sorbonne de Paris, a assumé plusieurs fonctions au sein de l’organisation, dont le siège se trouve à Rabat.

Aujourd’hui Le Maroc :

• Développement : un nouveau modèle, un nouveau pacte. La Commission spéciale sur le modèle de développement présidée par Chakib Benmoussa a livré sa copie dessinant au passage les contours du nouveau modèle de développement. Concrètement, la commission fixe un échéancier pour atteindre les résultats escomptés. «Il est proposé que cette ambition soit traduite en objectifs de développement ciblés, ambitieux mais tout à fait à la portée, qui propulseraient le Royaume dans beaucoup de domaines dans le tiers supérieur des différents classements mondiaux des Nations d’ici 2035, et qui lui permettraient de consacrer davantage sa vocation de modèle dans sa région et bien au-delà», explique-t-on à la CSMD. Il s’agit notamment pour cette dernière du doublement du produit intérieur brut par habitant à l’horizon 2035, une maîtrise des apprentissages de base à la fin du cycle primaire par plus de 90% des élèves, l’augmentation du nombre de médecins par habitant pour atteindre les normes de l’OMS, la réduction à 20% de la part de l’emploi informel et l’élargissement du taux de participation des femmes à 45%, contre 22% en 2019.

• Le 3ème sommet de l’Africanité, du 14 au 17 juin à Tanger. La 3ème édition du sommet de l’Africanité se tiendra, du 14 au 17 juin à Tanger, sous le thème « Le Maroc champion d’Afrique de la migration, Tanger capitale africaine de la Migration. Femmes, jeunesse, développement et paix en Afrique ». Organisée par la Fondation Trophée de l’Africanité en partenariat avec l’Université Abdelmalek Essaâdi, cette édition a pour objectif de renforcer le dialogue et l’échange à Tanger en tant que 2ème zone économique mondiale, selon le classement des zones économiques les plus attractives au monde pour l’année 2020 « FDI’s Global Free Zone of the Year », établi par le Financial Times, souligne la Fondations dans un communiqué. Le Sommet de l’Africanité confirme ainsi sa vocation continentale en s’invitant à Tanger, une manière de mettre en avant le rôle central de cette région dans le commerce inter-africain et international et son positionnement dans les routes maritimes mondiales.

L’Opinion :

• Sinopharm : un nouvel arrivage de deux millions de doses attendu ce jeudi. Comme prévu, l’approvisionnement vaccinal du Maroc continue sans interruption. Après avoir reçu plusieurs arrivages durant les dernières semaines, le Royaume devrait recevoir, ce jeudi, un nouveau lot du vaccin chinois Sinopharm, selon des sources sûres. Deux millions de doses sont attendues. Elles seront transportées à bord de deux Dreamliners de la Royal Air Maroc, qui sont partis, mercredi, les récupérer de Chine. Il s’agit du quatrième arrivage d’une même quantité du vaccin chinois, sachant que le Maroc a reçu des lots pareils les 09, 18 et 23 mai. Les autorités sanitaires comptent sur la vaccination de 80% de la population pour atteindre l’immunité collective.

• Lancement de l’aménagement de la première tranche de la Zone Logistique au sud d’Ait-Melloul. Les travaux d’aménagement de la première tranche la Zone Logistique au sud d’Ait-Melloul, ont été lancés au niveau de la commune territoriale de Lqliaa. Le développement de cette première tranche a fait l’objet d’une convention spécifique définissant les engagements de ses différents signataires. L’investissement global nécessaire pour le développement du projet est estimé à 350 Millions de Dirhams et sa réalisation s’étalera sur 18 mois. Ce projet permettra d’atteindre un ensemble d’objectifs et d’impacts dont notamment le gain en compétitivité des entreprises et le renforcement de la vocation de Souss-Massa comme plateforme d’échanges notamment vers le marché national, et au-delà vers les marchés africains.

Al Bayane :

• El Otmani : Le nouveau modèle de développement, une vision d’avenir pour le Maroc d’ici 2035. Le rapport sur le nouveau modèle de développement offre une vision d’avenir qui devrait servir de fondement des programmes futurs du Maroc d’ici 2035, a affirmé, mardi, le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani. Dans une déclaration à la presse à l’issue de sa participation à la cérémonie de présentation du rapport général de la Commission Spéciale sur le modèle de Développement, dont une copie a été présentée à SM le Roi Mohammed VI par le président de ladite Commission, El Otmani a indiqué que les acteurs politiques, économiques et de la société civile « disposent désormais des bases et des outils à adopter pour réaliser les objectifs du Maroc des compétences, du développement, de la justice sociale et du développement durable ». Le Chef du gouvernement a ainsi évoqué un « moment historique tellement les Marocains ont attendu longtemps le nouveau modèle de développement ».

• Économie verte : la BCP s’allie à l’AMEE. Une convention de partenariat a été signée entre l’Agence marocaine de l’efficacité énergétique (AMEE) et le groupe Banque centrale populaire (BCP) pour la promotion de l’investissement dans les secteurs de l’économie verte. La convention s’inscrit dans le sillage de la feuille de route nationale consistant notamment à inciter le système financier à consolider la finance verte et à en faire un levier idoine pour atteindre les objectifs de la Stratégie nationale de développement durable (SNDD), qui cible une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 42% à horizon 2030. En vertu de cette convention, d’une durée de trois ans renouvelables, l’AMEE s’engage à apporter l’assistance technique à la BCP dans le conseil et la sélection des projets éligibles dans le cadre des offres de financements dédiées à l’économie verte, ainsi qu’à tenir des sessions de formation et de sensibilisation dans ces domaines, tout en fournissant la documentation et les supports de communication y afférents (brochures, guides…).

Libération :

• Appui aux entreprises: 96.000 prêts garantis par l’Etat pour près de 67 MMDH. Un total de 96.000 prêts ont été garantis par l’Etat pour un montant de près de 67 milliards de dirhams (MMDH), notamment dans le cadre des programmes « Damane Oxygène » et la « garantie auto-entrepreneurs Covid-19 », a indiqué le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun. « En ce qui concerne le soutien à la trésorerie des entreprises, il a été procédé à la mise en place de Damane Oxygène, de la garantie auto-entrepreneurs Covid-19. A ce jour, un total de 96.000 prêts ont été garantis par l’Etat pour un montant de près de 67 MMDH », a indiqué le ministre dans sa réponse à une question orale autour des « mesures prises par le gouvernement pour surmonter les effets négatifs de la pandémie sur l’économie nationale et les finances publiques », présentée par le groupe de la Justice et du développement à la Chambre des représentants.

• Settat: Plus de six millions de quintaux de céréales prévus cette année. La direction provinciale de l’agriculture de Settat prévoit une production de céréales de plus de 6 millions de quintaux, au titre de la saison agricole 2020-2021. Une production de 6.280.000 quintaux de céréales (blé dur, blé tendre et orge) est prévue cette année dans la province de Settat, a affirmé le directeur provincial de l’agriculture à Settat, Mohamed El Mkadmi. Cette récolte est répartie, selon les premières prévisions, entre blé tendre (21,8 quintaux par hectare), blé dur (21 quintaux par hectare) et orge (17 quintaux par hectare), a-t-il précisé.

Al Massae :

• Un accord de coopération portant sur la mise en place d’une plateforme digitale d’information sur le marché du travail, basée sur l’intelligence artificielle et les big-data, a été signé entre l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco) et le groupement « UM6P-OCP Solutions-Atlas Cloud Services ». Paraphé par la directrice générale de MCA-Morocco, Malika Laasri, et le président de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et représentant du groupement « UM6P-OCP Solutions-Atlas Cloud Services », Hicham El Habti, cet accord est initié dans le cadre de l’activité « Emploi », relevant du programme de coopération « Compact II », conclu entre le Maroc et le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Le développement de cette plateforme digitale vise la collecte et la valorisation de différents types d’informations et de données sur le marché du travail, notamment les tendances, la situation de l’offre et de la demande d’emplois et les compétences recherchées. Elle intégrera, à terme, les données déclinées aussi bien au niveau national qu’aux niveaux régional et local.