Passage à tabac de mineurs: Youssef El Arabi condamné à un an de prison ferme 

L’international marocain sociétaire de l’Olympiakos, Youssef El Arabi, a été condamné par le tribunal de Montpellier, à un an de prison ferme et une amende de 3000 euros, pour avoir participé au passage à tabac de deux mineurs.

Les faits remontent au 24 juin 2017, quand le joueur, en compagnie de deux de ses frères et de leur beau-frère, se seraient pris à des mineurs (13 et 16 ans) qui avaient jeté des bouteilles en verre sur la terrasse d’une maison où El Arabi et des membres de sa famille passaient la fête l’Aïd el-Fitr.

Un témoin de la scène a également indiqué devant le tribunal avoir « vu les jeunes en boule au sol pour se protéger face aux coups ».

Les mis en cause ont de leur côté évoqué tout au plus des « claques derrière la tête », mais la défense n’a pas convaincu le tribunal correctionnel de Montpellier, qui a condamné les quatre hommes à de la prison ferme.