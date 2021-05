CAN de Beach Soccer : Le Maroc bat l'Egypte (4-3) et passe en demi-finale

La sélection nationale de Beach soccer s’est imposée, mercredi à Saly (Sénégal), sur le score de quatre buts à trois (4-3) face à l’Egypte, en match comptant pour la dernière journée de la phase des groupes de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), une victoire qui ouvre aux Marocains la voie des demi-finales de cette compétition continentale.

Dans un duel à l’allure d’une finale, les Lions de l’Atlas et les Pharaons ont livré un match époustouflant et plein de suspens. Le résultat de la rencontre était décisif pour les deux équipes qui comptaient 3 points chacune.

Les buts ont été l’œuvre de Rabi Aboutalbi, auteur d’un doublé, Nassim El Haddaoui et Driss Ghanam, pour le Marocains et Hossam Salama, Hassan Mohamed et Ahmed Eshahat, pour le Egyptiens.

Les poulains de Mostapha El Haddaoui, qui avaient bien entamé la CAN du Sénégal en remportant, dimanche, leur premier match face aux Seychelles (5-1), n’ont pas réussi à s’imposer, mardi, devant le Mozambique (1-2) avant ce retour triomphal dans la compétition face aux Pharaons qui avaient également battu les Seychelles après leur défaite devant le Mozambique.

Dans le Groupe B, le Maroc rejoint ainsi en demi-finale du tournoi qui se déroule à Saly du 23 au 29 mai, le Mozambique qui a réussi un parcours sans faute en gagnant les trois matchs du premier tour.

La deuxième affiche de la journée a opposé deux équipes du groupe A, le Sénégal, tenant du titre et pays hôte, et la Tanzanie qui participe à la CAN de Beach Soccer pour la seconde fois consécutive. Le match a été remporté (3-1) par les Sénégalais.

Les matchs des demi-finales opposeront, vendredi, le Maroc au Sénégal, et le Mozambique à l’Ouganda.