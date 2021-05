Apartheid en Israël: Netanyahu s'en prend au chef de la diplomatie française

Après la prise de parole du chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian en qualifiant Israël de régime qui risque l’Apartheid, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a répondu en l’accusant d’hypocrite et de proférer des mensonges.

Le ministre français des Affaires Etrangères a été l’un des premiers responsables occidentaux à mettre des mots clairs sur le régime qu’entretient Israel vis à vis des Palestiniens, au moment où la solution à deux Etats égaux et vivant en paix semble être un projet qui n’a pas été traduit sur le papier.

Mercredi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a estimé que les propos de Jean-Yves Le Drian est une « leçon de morale hypocrite et mensongère ». Le chef de la diplomatie française avait affirmé que « le risque d’apartheid est fort si on continue à aller dans une logique à un Etat ou du statu quo. Même le statu quo produit cela » dans l’émission le Grand JuryRTL/Le Figaro/LCI.

Le ministre français n’était pas allé jusqu’à dire que l’apartheid était déjà existant en Israël et avait seulement souligné un « risque » que cela puisse se produire. « Si d’aventure on avait une autre solution que la solution à deux Etats, on aurait alors les ingrédients d’un apartheid qui durerait longtemps », a-t-il déclaré.

Ces deux phrases ont provoqué l’ire du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui fait face à 3 accusations devant la justice israélienne et qui cherche à se maintenir au pouvoir. Netanyahu a dit rejeter les leçons de morale sur la question de l’apartheid.

« Le ministre a déclaré qu’Israël pourrait devenir un Etat d’apartheid – une affirmation éhontée, fausse et sans fondement », a-t-il dit. « Nous n’accepterons aucune leçon de morale hypocrite et mensongère sur cette question », a-t-il ajouté.

Le chef de la diplomatie française était revenu sur les derniers événements qui ont secoué la régions depuis le 10 mai, date à laquelle Israël a lancé un assaut contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, provoquant 250 morts palestiniens, dont 66 enfants.