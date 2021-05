Construire un réseau Wi-Fi 6 d'entreprise avec le MIMO Multi Utilisateur 4 x 4

De nos jours, en Afrique du Nord, nous assistons à une croissance explosive des technologies, en même temps qu’à des réformes dans différentes industries. L’énorme potentiel de la transformation numérique doit être libéré sur la base de la synergie entre la connectivité, le cloud, l’informatique, l’IA et les applications industrielles qui se développent autour du Wi-Fi d’une manière jamais vue auparavant.

Alors que le nombre de stations compatibles Wi-Fi 6 continue d’augmenter dans différentes industries, les réseaux sans fil construits à l’aide de points d’accès (AP) Wi-Fi 6 de classe entreprise deviennent plus populaires que jamais. Cependant, le personnel de gestion informatique est souvent préoccupé par la façon de sélectionner les points d’accès Wi-Fi 6 les plus adaptés à leurs besoins de service, parmi les nombreux types disponibles.

Deux facteurs déterminent le débit d’un WLAN

Deux facteurs essentiels influent sur le débit, la capacité d’accès, la capacité simultanée et la bande passante par habitant d’un point d’accès, à savoir : les ressources du spectre radioélectrique (bande passante) et le nombre de flux spatiaux du point d’accès (capacité MU-MIMO).

Une analogie couramment utilisée pour visualiser la largeur de bande des fréquences est celle de la largeur d’une route. De même, le nombre de flux spatiaux peut être considéré comme le nombre de viaducs. Vous pouvez soit élargir la route, soit augmenter le nombre de viaducs pour améliorer le débit de la route.

Cependant, l’extension de la route occupera des ressources foncières précieuses supplémentaires, bien qu’à un coût relativement faible. En revanche, l’augmentation du nombre de viaducs permet de réutiliser intelligemment les ressources terrestres, mais le coût est beaucoup plus élevé.

Les spectres radioélectriques des réseaux sans fil sont semblables à des ressources terrestres précieuses et sont généralement insuffisants dans les scénarios de déploiement de réseaux continus. Ainsi, l’ajout de flux spatiaux peut contribuer à augmenter le débit des réseaux sans fil. Une seule radio d’un point d’accès Wi-Fi 6 de classe entreprise prend en charge jusqu’à huit flux spatiaux, ce qui permet d’atteindre un débit de 9,6 Gbit/s.



4 x 4 MU-MIMO : Un must pour construire un réseau Wi-Fi 6 d’entreprise

Plus de flux spatiaux signifie un débit plus élevé et des coûts matériels plus importants. Les entreprises doivent donc choisir les points d’accès en fonction de leurs besoins réels en matière de services pour un déploiement plus rentable.

Les modèles de service en constante évolution poussent les entreprises à choisir des points d’accès avec plus de flux spatiaux pour le déploiement du réseau Wi-Fi 6.

Dans le passé, les services tels que la navigation Web, la messagerie électronique, le bureau en nuage et le streaming vidéo 1080p dominaient le trafic réseau dans les réseaux sans fil, avec une bande passante par utilisateur de seulement 4 à 10 Mbit/s en moyenne. Cependant, avec l’émergence et la popularisation de nouvelles technologies et de nouveaux services, les besoins en bande passante par utilisateur ont fortement augmenté, passant de 8 Mbit/s à 50 Mbit/s, voire 100 Mbit/s.

Selon les données de test de Tolly, si des services sont lancés sur 20 STA simultanément, le débit total d’un AP Wi-Fi 6 MU-MIMO 2 x 2 de classe entreprise à HE40 MHz n’est que de 210 Mbit/s, avec une bande passante moyenne par utilisateur de seulement 10 Mbit/s, ce qui ne permet pas de fournir une bande passante suffisante. Pour multiplier par deux la bande passante par utilisateur, avec le même nombre de STA simultanés et en maintenant les niveaux d’expérience, les points d’accès Wi-Fi 6 de classe entreprise fonctionnant en mode 4 x 4 MU-MIMO ou plus deviennent incontournables.

La diversité des types de STA incite les entreprises à choisir des points d’accès avec plus de flux spatiaux sur les réseaux Wi-Fi 6.

Les NIC Wi-Fi des STA en mouvement passent d’un flux spatial (1T1R : 1 x 1 MIMO) à deux flux spatiaux (2T2R : 2 x 2 MU-MIMO). Les STA en mouvement lancées après 2019 prennent généralement en charge deux flux spatiaux. Lorsque des STA à deux flux spatiaux sont connectés, chaque radio d’un AP Wi-Fi 6 de classe entreprise en mode 2 x 2 MU-MIMO ne peut traiter que les services d’un seul STA à la fois, ce qui ne permet pas de tirer pleinement parti des avantages de MU-MIMO. En conséquence, la bande passante par utilisateur ne peut pas être améliorée.



L’accès tout sans fil étant déjà la pierre angulaire de la transformation numérique des entreprises, l’importance du Wi-Fi est évidente. Comme le dit le célèbre aphorisme : « Le matériel détermine la limite inférieure, le logiciel détermine la limite supérieure ». La possibilité d’exploiter pleinement les avantages d’un algorithme d’ordonnancement logiciel dépend fortement des capacités du matériel.

Il est clair que les entreprises doivent tenir compte à la fois de leurs exigences en matière de services et de l’évolution future de ces derniers, ainsi que des coûts de mise à niveau, lors de la construction du réseau. Et les arguments en faveur du choix de points d’accès Wi-Fi 6 de classe entreprise en 4 x 4 MU-MIMO, lors de la construction d’un réseau Wi-Fi orienté services et centré sur l’expérience, sont extrêmement solides.

Ricky Zhuyaming, Directeur des solutions IP de Huawei Northern Africa Enterprise Business Group, ingénieur senior et expert des réseaux IP.