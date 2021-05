USA: Amazon acquiert MGM Studios pour 8,45 milliards de dollars

Amazon a annoncé mercredi l’acquisition des emblématiques studios MGM, détenteurs notamment de la franchise James Bond, pour 8,45 milliards de dollars.

Il s’agit de la deuxième plus importante acquisition de l’histoire du géant du commerce en ligne, après l’achat en 2017 de la chaîne de supermarchés Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars.

Amazon compte sur la longue histoire de MGM dans l’univers du cinéma et de son vaste catalogue de 4 000 films et 17 000 émissions de télévision, pour renforcer Amazon Studios, sa division cinéma et télévision.

« L’opportunité d’aligner l’histoire légendaire de MGM avec Amazon est une combinaison inspirante », a déclaré, dans un communiqué, le président de MGM, Kevin Ulrich.

Amazon souhaite acquérir davantage de contenus télévisuels et cinématographiques pour son service Prime Video, qui est en concurrence avec Netflix, Disney + et d’autres services de vidéo en continu. MGM se présente comme un partenaire naturel pour tout service de streaming en raison de la diversité de ses licences, dont « La panthère rose » et « Rocky”.