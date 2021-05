Le temps qu’il fera ce vendredi 28 mai 2021

Ci-après les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 28 mai 2021, telles qu’établies par la Direction générale de la Météorologie (DGM)

– Temps assez chaud sur les plaines nord et centre, le Sud et le Sud-Est.

– Nuages bas denses sur les plaines nord et centre, la Méditerranée et le nord des provinces du Sud avec formations brumeuses ou bruines locales, le matin et la nuit.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur les Haut et Moyen Atlas.

– Ciel voilé par des nuages élevés sur le reste du pays.

– Vent modéré d’Est sur le Tangérois et de Nord sur les côtes sud et faible à modéré, de Sud sur le Sud-Est et de nord à variable ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre 10/15°C sur les reliefs, 17/22°C sur les versants sud-est et les provinces du Sud et de 13/19°C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 19/24°C sur les reliefs et les côtes, 25/30°C sur l’Oriental, les plaines atlantiques nord et centre, le Souss et le nord-ouest des provinces du Sud, 32/37°C sur le Loukkos, l’intérieur du Gharb, le Saiss, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, les plaines de Tadla, Rhamna, le Sud-Est et l’intérieur des provinces du Sud et de 35/40°C sur l’extrême Sud.

– Mer peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique et peu agitée à localement belle sur la Méditerranée.