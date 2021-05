La Bourse de Casablanca clôture dans le positif

La Bourse de Casablanca a terminé mercredi en hausse, profitant notamment de la bonne tenue des secteurs « Participation et promotion immobilières », « matériels, Logiciels et services informatiques » et « Chimie ». Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a avancé de 0,19% à 12.116,7 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) de 0,25% à 990,61 points. Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a progressé de 0,21% à 9.857,9 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a pris, pour sa part, 0,16% à 912,63 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 0,38% à 11.254,31 points et le FTSE Morocco All-Liquid s’est adjugé 0,17% à 10.357,1 points.

Au terme de cette séance, neufs secteurs des 24 représentés à la cote ont terminé dans le rouge, contre neuf en hausse, tandis que les six restants n’ont affiché aucune variation. Le secteur « Participation et promotion immobilières » a enregistré la meilleure performance de la journée (+3,94%), profitant de l’envolée de Alliances (+3,97%), Res Dar Saada (+3,96%), et Douja Prom Addoha (+3,93%). L’indice des « matériels, Logiciels et services informatiques », porté notamment par Microdata (+3,99%), Ib Maroc.com (+3,46%), Involys (+3,29%), et HPS (+2,02%), a avancé de 2,17%. Le secteur de la « Chimie » a pris 1,72%, celui des « Services de Transport » de 0,81% et des « Société de Financement et autres activités financières » de 0,68%. A la baisse, le secteur des « Sociétés de Portefeuilles-Holdings » a abandonné 2,83%, alors que celui des « Loisirs et Hôtels » a cédé 1,84%.

Parmi les baisses de la journée figurent également, les secteurs des « Mines » (-1,24%), « Bâtiment et Matériaux de construction » (-0,55%) et « Pétrole et Gaz » (-0,23%). Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à plus de 165,47 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central, et dominé par les transactions portant sur HPS (41,6 MDH), Snep (16,3 MDH) et Douja Prom Addoha (14,04 MDH). La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 626,4 milliards de dirhams (MMDH). Les plus fortes hausses ont été réalisées par MicroData et Auto Hall (3,99% chacune), Alliances (3,97%), Res Dar Saada (3,96%), et Douja Prom Addoha (3,93%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par SMI (-3,97%), Fenie Brossette (-3,23%), Delta Holding (-2,86%), Miniere Touissit (-2,03%) et PromoPharm S.A (-1,9%).