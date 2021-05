Accès au marché des capitaux: Le GPBM et l'AMMC mutualisent leurs efforts

Le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) et l’Autorité Marocaine du Marché des capitaux (AMMC) ont signé une convention cadre de coopération, portant sur la mutualisation des efforts des deux parties pour faciliter davantage l’accès au marché des capitaux et renforcer son rôle dans le financement de l’économie.

Signée par le Président du GPBM, Othman Benjelloun et la Présidente de l’AMMC, Nezha Hayat, en présence des deux Vice-Présidents du GPBM, Mohamed El Kettani et Mohamed Karim Mounir, cette convention institutionnalise le cadre de coopération existant entre les deux organismes, dans l’objectif de mettre en œuvre un plan d’actions visant à favoriser l’accès au marché des capitaux, à travers notamment des programmes d’éducation financière, de formation et de sensibilisation à destination du public, des TPME et des réseaux bancaires, précise un communiqué conjoint, ce mercredi.

Dans un contexte de relance économique les actions privilégiées par le GPBM et l’AMMC ont vocation à développer l’attractivité du marché des capitaux, en déployant un programme commun d’éducation financière et de promotion de l’accès au financement par le marché des capitaux.

Un comité conjoint est mis en place pour assurer le suivi des différentes actions convenues, note la même source.