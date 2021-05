Coronavirus/Maroc : Marrakech et Casablanca, les villes les plus touchées par de nouveaux cas

La région la plus touchée est celle de Casablanca-Settat qui compte 234 nouveaux cas dont 184 à Casablanca, 17 à Nouaceur, 9 à Médiouna, 7 à El Jadida, 7 à Settat, 5 à Mohammadia, 4 à Berrechid et 1 à Benslimane.

Deuxième région la plus touchée est celle de Marrakech-Safi qui enregistre 42 nouvelles contaminations dont 30 à Marrakech, 6 à El Kelaâ de Sraghna, 3 à Safi, 2 à Al Haouz et 1 à Chichaoua.

Marrakech-Safi est suivie par celle de Rabat-Salé-Kénitra qui recense 31 nouveaux cas répartis comme suit : 11 à Salé, 9 à Skhirate-Témara, 5 à Rabat, 5 à Kénitra et 1 à Sidi Kacem.

La quatrième région la plus impactée par de nouveaux cas est celle de Souss-Massa, avec 29 nouvelles infections dont 11 à Inezgane, 8 à Agadir, 8 à Chtouka-Ait Baha et 2 à Taroudant.

Dix-neuf nouveaux cas ont été observés à Tanger-Tétouan-Al Hoceima à Tanger-Assilah (8), Chefchaouen (5), Ouezzane (3), M’diq Fnideq (1), Tétouan (1) et Al Hoceima (1), tandis que celle de Laâyoune-Sakia El Hamra en compte 9 (7 à Laâyoune et 2 à Boujdour).

Pour sa part, la région de Guelmim-Oued Noun fait état de 4 nouveaux cas à Tan Tan, au même titre que Fès-Meknès (3 à Fès, 1 à Taza), Dakhla-Oued Eddahab à Oued Ed-Dahab et Béni Mellal-Khénifra à Khénifra.

Les dernières régions à enregistrer de nouvelles infections sont celles de Darâa-Tafilalet et l’Oriental avec respectivement 3 cas à Midelt (2) et Ouarzazate (1) et 2 cas à Oujda-Angad (1) et Nador (1).