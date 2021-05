Le président de la Commission spéciale sur le modèle du développement (CSMD), Chakib Benmoussa, a remis mardi une copie du rapport de la commission au Roi Mohammed VI. Ce mercredi, lors d’une conférence de presse à l’Académie du Royaume du Maroc, il a fait savoir que ledit rapport «n’est pas tombé du ciel et qu’il ne s’agit pas d’un programme gouvernemental».

« Le rapport, a-t-il dit, est le résultat de larges consultations avec les citoyens qui incluent certaines attentes liées à la qualité d’un certain nombre de services publics, tels que la santé et l’éducation, le niveau de vie et le travail décent et comment activer le mécanisme de mise à niveau sociale ».

Et d’ajouter: « Le rapport est basé sur les attentes des citoyens pour livrer quelques réponses sans détails. Il ne s’agit pas d’un programme gouvernemental, mais uniquement des orientations de base pour provoquer un changement dans la perception générale du développement du pays dans le futur ».

« S’appuyant sur les acquis et la préparation des transformations et des changements en mobilisant un large éventail et en présentant le contenu du rapport à plus grande échelle, contribuera à élever le niveau d’appropriation de ce modèle, afin de le mettre en place sur le terrain« , a-t-il soutenu.

Selon Benmoussa, le rapport sur le modèle de développement proposé diffère des précédents, en ce sens que celui-ci met en évidence les procédures permettant d’atteindre un certain nombre d’objectifs en fonction des attentes des citoyens, à travers des propositions valables pour la mise en œuvre et des mécanismes garantissant l’implication de tous en assurant le suivi et la motivation.

A travers ce rapport, le comité a proposé d’adopter deux mécanismes, dont le premier est un pacte national pour le développement qui sera comme un référentiel commun de toutes les forces vives dans leur diversité dans le but de consacrer l’engagement de ces derniers vers un nouvel horizon de développement, en plus d’un mécanisme sous la tutelle du Roi Mohammed VI pour suivre et stimuler les projets stratégiques et diriger le changement.

Dans ses réponses aux questions des journalistes, Chakib Benmoussa a souligné que ce mécanisme de suivi et de motivation proposé, n’est pas une alternative à l’organe exécutif et que le pacte contribuera, selon lui, à construire des coalitions gouvernementales qui surmontent les conflits et mettent en œuvre les politiques publiques de façon optimale au profit du citoyen.

Concernant la question soulevée par Hespress Ar qui est de savoir si les propositions du rapport général pour le modèle de développement nécessitent un amendement constitutionnel, Chakib Benmoussa, a déclaré que la commission ne juge pas nécessaire de le faire, considérant que le rapport donne une dimension développementale à la constitution. Mais cela n’empêchera pas, à tout moment et selon les circonstances, la révision de certaines lois organisationnelles qui complètent la constitution, a précisé le président de la CSMD.

En présentant les conclusions du rapport, Benmoussa a souligné que « le modèle de développement proposé constitue le point de départ d’une nouvelle phase afin de faire avancer le projet sociétal du pays, puisqu’il conçoit le Maroc auquel nous aspirons et le Maghreb de demain à l’horizon 2035 « .

Le modèle de développement proposé contribuera ainsi, selon le président de la CSMD, à faire du Maroc un pays prospère, inclusif de tous les citoyens, et une force capable de relever les défis et de transformer les risques en opportunités de développement.

La situation géographique, l’équilibre civilisationnel et culturel, les ressources naturels et les liens étroits entre le roi et le peuple, sont autant de facteurs qui permettront au Maroc de se hisser au rang des pays, pionnier, au service du bien-être de ses citoyens, a-t-il encore mis en avant.