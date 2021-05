FC Barcelone : Vers une prolongation de contrat de Lionel Messi

Les discussions vont bon train entre le FC Barcelone et Lionel Messi. L’international argentin, dont l’avenir a largement été discuté, pourrait bien envisager de rester encore deux ans au sein de sa formation malgré l’intérêt que lui portent le Paris Saint-Germain et Manchester City.

Le feuilleton Lionel Messi va-t-il être écourté? En fin de contrat, l’attaquant des catalans a longtemps exprimé une volonté d’aller voir ailleurs, mécontent de la gestion du club, notamment depuis le départ de son ami, Luis Suarez.

Cependant, depuis la nomination de Joan Laporta, les choses semblent aller mieux entre l’Argentin et sa direction qui discuteraient actuellement d’une prolongation, à en croire les informations du média espagnol El Confidencial.

Bien que les conditions économiques finales, et notamment les conditions de paiement, soient soumises au résultat de l’audit que subit le club catalan, l’intention des deux parties est de signer le renouvellement dans les plus brefs délais« , avance le média.

Messi, 33 ans, a connu une autre campagne exceptionnelle pour le club catalan, contribuant 38 buts et 11 passes décisives en 47 apparitions dans toutes les compétitions.

L’Argentin a terminé meilleur buteur de la Liga avec 30 buts, mais Barcelone n’a pu terminer que troisième, à sept points de l’Atletico Madrid.

Le premier titre de l’Atletico en sept ans a été obtenu grâce en partie à Suarez, qui a marqué 21 buts en Liga après avoir rejoint l’équipe de Diego Simeone lors d’un transfert gratuit du Barca l’été dernier.

L’attaquant uruguayen est parti dans des circonstances controversées, le manager Ronald Koeman et l’ancien président du club Josep Bartomeu incertains des qualités et des salaires élevés du joueur de 34 ans.

Suarez a peut-être quitté le club qu’il représentait pendant six ans, mais il souhaite toujours que Messi s’engage dans un nouveau contrat à Barcelone.

« En tant qu’ami et fan de football, et en tant qu’être cher, je serais heureux, je serais ravi et c’est ce que je lui conseillerais », a-t-il déclaré à la radio espagnole El Partidazo de COPE.