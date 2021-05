Botola Pro D1 : La trêve impactera-t-elle les clubs?

La Ligue Nationale de Football Professionnel a décidé de mettre en pause la Botola Pro D1 pour une période de 15 jours, allant du du 31 mai au 15 juin prochain, qui coïncide avec la date de la Fifa, afin de programmer tous les matchs reportés des clubs engagés dans les compétitions africaines. Une trêve qui risque de chambouler tout le calendrier des clubs.

La nouvelle d’une trêve dans les matchs de la Botola Pro D1 a suscité de vives réactions. Cette décision fait suite à l’implication de certains clubs en compétitions africaines au milieu de la crise sanitaire, mais intervient au moment auquel plusieurs joueurs du championnat devront rejoindre leurs sélection.

Un méli-mélo qui a crée la confusion au sein des clubs marocains qui perdront de nombreux joueurs engagés pour les préparatoires en Coupe d’Afrique des Nations.

Et la colère des clubs compte bien se faire entendre, à commencer par le Raja de Casablanca qui est le premier a dénoncer cette décision hasardeuse de la part de la LNFP.

Les clubs dans la tourmente

En effet, le RCA est devenu le premier à s’opposer, car il a fortement rejeté le projet de laisser partir les membres importants de son équipe de cette manière.

Les Verts pourraient bien refuser de jouer pendant la période de suspension internationale, d’autant plus que le club va manquer les services de plus de 5 de ses joueurs qui rejoindront les équipes nationales.

L’équipe congolaise fera certainement appel à Ben Malango et Fabrice Nujoma tandis que la Libye convoquera Sanad El Ouarfali , avec la possibilité que le duo Sofiane Rahimi et Anas El Zniti rejoigne l’équipe nationale au cours de la même période. De même, Soumaila Camara retrouvera ses coéquipiers du Burkina Faso.

Un scénario catastrophique pour le Raja qui devra donc trouver une solution avant le se frotter au Rapide Oued Zem, jeudi 3 juin pour le compte de la 17e journée puis la RS Berkane le 13 juin.

Pour sa part, le Wydad de Casablanca, qui ne s’est pas encore positionné sur la question fera également les frais de cette décision avec le risque de perdre des joueurs à commencer par Simon Msuva, engagé avec la Tanzanie, Muaid Ellafi avec la Libye ou encore Ayoub El Kaabi et Yahya Jabrane qui rejoindront certainement la tanière des Lions de l’Atlas pour les matchs à venir. Le WAC doit également rattraper le retard et devra jouer face au Difaâ El Jadida, mercredi 9 juin et le Hassani d’Agadir cinq jours plus tard.

Une voie sans issue?

Les clubs concernés par ce couac font face à des pressions sur la nécessité de se conformer à la programmation actuellement disponible, car la Ligue se trouve dans une position difficile en raison de la congestion de l’agenda et des engagements.

Les supporters font également pression sur les clubs pour rejeter ce programme de report, privés de leurs joueurs internationaux, dans une étape importante de compétition pour la ligue entre Wydad, le leader sportif, et la poursuite du Raja de Casablanca.

Les administrations des clubs concernés attendent la liste définitive que Vahid annoncera, jeudi, puis les entraîneurs des équipes de joueurs étrangers, pour décider de leur position, notant que l’article 2 de la loi sur les compétitions accorde aux clubs le droit de demander le report de leurs matchs au cas où plus de deux joueurs internationaux seraient appelés à participer avec leurs équipes en même temps que la date des matches concernés.

Pour rappel, les Lions de l’Atlas affronteront en amical le Ghana et le Burkina Faso, le 8 et le 12 juin respectivement, sur la pelouse du Complexe Moulay Abdellah, et il y aura de la nouveauté.