Super League : L’UEFA envisage d’exclure le Real, la Juventus et le Barça de la Ligue des Champions

L’UEFA compte bien sévir contre le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus de Turin en les expulsant de la Ligue des champions en raison de leur implication dans la Super League européenne.

L’UEFA a ouvert une procédure disciplinaire contre le Real Madrid, Barcelone et la Juventus après l’implication des équipes dans la Super League européenne.

L’instance dirigeante du football européen a publié mardi une déclaration annonçant que des poursuites contre les trois équipes avaient été ouvertes « pour une violation potentielle du cadre juridique de l’UEFA ».

La tentative du mois dernier par 12 des plus grands clubs européens de se séparer de la Ligue des champions pour former leur propre Super League s’est rapidement effondrée.

Une fois que les « six grands » de la Premier League se sont retirés, après une énorme pression des fans, il n’a pas fallu longtemps avant que les équipes de la Liga et de la Serie A décident également que ce n’était pas une bonne idée.

Cependant, le Real, le Barca et la Juve sont restés fidèles à leurs armes, en partie à cause du fait que Florentino Perez et Andrea Agnelli faisaient partie intégrante de l’inclusion de la ligue, et ont jusqu’à présent refusé de mettre officiellement fin à leur implication.

Le trio a publié une déclaration conjointe au début du mois annonçant que malgré « les pressions et menaces inacceptables et continues reçues de l’UEFA », ils avaient l’intention de persévérer dans la recherche d’une solution à ce qu’ils appellent une « situation insoutenable dans le football. industrie ».

Cet entêtement devrait conduire à une lourde punition. Selon Cadena COPE en Espagne, le trio devrait être expulsé de la Ligue des champions et condamné à une grosse amende par l’instance dirigeante européenne.

Les neuf clubs autres clubs qui se sont retirés ont ensuite reçu l’ordre de donner collectivement 15 millions d’euros à des associations caritatives et renonceront à 5% des revenus qu’ils auraient reçus des compétitions.

L’UEFA a déclaré que les clubs avaient accepté de se voir infliger une amende pouvant aller jusqu’à 100 millions d’euros s’ils ne respectaient pas à nouveau leurs engagements.