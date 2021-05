Le PSG veut profiter de la crise financière de l’Inter Milan pour recruter Achraf Hakimi

Le malheur de l’Inter Milan va-t-il faire le bonheur du Paris Saint-Germain? En pleine crise financière, le club italien est contraint de se séparer de plusieurs de ses joueurs dont potentiellement Achraf Hakimi. Une nouvelle qui profite au PSG, prêt à sauter sur l’occasion pour s’attacher les services de l’international marocain dès cet été.

Achraf Hakimi se retrouve dans une situation délicate. Le joueur de l’Inter Milan, qui a exprimé à nombreuses reprises son envie de continuer l’aventure au sein de son club, pourrait bien quitter la formation italienne à contre cœur, suite à la crise financière dont elle fait face depuis plusieurs mois, obligé de vendre certains de ses joueurs stars pour retrouver une certaine stabilité.

Selon la Gazzetta dello Sport, l’Inter devait terminer la fenêtre de transfert avec un bénéfice de 100 millions d’euros, comme expliqué aux directeurs du club par Steven Zhang.

Cela signifie que l’Inter vendra probablement plus d’un joueur « intouchable », ce qui met tout le monde dans l’équipe au risque d’être vendu, à commencer par Achraf Hakimi qui ne semble pas manquer de prétendants.

Le dernier à se positionner et pas des moindres, le Paris Saint-Germain, en quête d’un latéral droit et qui suit de près le dossier de l’ancien joueur du Real Madrid, recruté l’été dernier pour 45 M € et lié aux Italiens jusqu’en 2022.

En effet, le Marocain est une option que la direction française aime beaucoup, grâce à sa capacité de se développer en tant qu’arrière ou milieu de terrain droit, sort d’une excellente saison. Avec 45 matchs, 7 buts et 11 passes décisives (toutes compétitions confondues).

Le PSG s’était déjà intéressé à Hakimi lors de la fin de son prêt au Borussia Dortmund avant que le joueur ne décide de rejoindre l’Inter Milan.

Achraf Hakimi était l’un des grands protagonistes du Scudetto. En raison de ses caractéristiques, il s’est avéré être un joueur fondamental dans le 3-5-2 d’Antonio Conte, l’entraîneur qui l’a convaincu de déménager en Italie.