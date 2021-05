Un Idéathon pour la promotion de la pleine participation des jeunes à la réalisation de leurs droits à la santé et au bien-être

Un Idéathon a été lancé par l’UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la Population au Maroc en partenariat avec UNLEASH Innovation Lab. Il s’agit d’un marathon d’idées pour le développement de solutions relatives à l’accélération de l’atteinte des Objectifs de Développement Durables, en mettant le focus sur la santé et le bien-être des jeunes, en particulier des femmes et des filles. Dans un communiqué, l’UNFPA indique cette rencontre hybride a été conduite entre le 16 et le 22 Mai, avec la participation de 40 jeunes dont 35 filles sur les plateformes virtuelles.

A l’issue de cet événement, trois prix ont été attribués aux équipes qui ont rassemblé des talents jeunes dans l’objectif de partager des idées, créer des réseaux ainsi que des solutions pour l’atteinte des objectifs mondiaux, et plus particulièrement l’ODD 3 (Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge) et l’ODD 5 (Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles). Les solutions proposées par les jeunes se sont orientées sur la réponse aux défis majeurs en matière de santé et de droits indique l’UNFPA.

« À UNFPA, nous considérons que les jeunes sont la clé de réussite de l’agenda de développement durable 2030 et mettons leur participation au cœur de l’intervention visant à répondre aux défis qui limitent leur potentiel. Cet Idéathon nous permet d’aider la jeunesse, en particulier les filles, à prendre part aux décisions qui les concernent, renforcer leur capacité à faire progresser leurs droits fondamentaux et participer pleinement dans le développement du pays, particulièrement la relance socioéconomique après la crise du COVID-19 » a ainsi déclaré Luis Mora, Représentant de UNFPA cité dans le communiqué.

Ainsi, de nombreux outils en ligne conçus pour faciliter le processus de génération de solutions ont été mis à disposition des participants fait savoir la même source, notant que des facilitateurs et des experts internationaux les ont accompagnés pendant 2 jours de challenge afin de les préparer à présenter leurs idées de projet devant un jury composé d’intervenants des entreprises partenaires et de professionnels. Ce processus d’innovation s’appuie sur la méthodologie confirmée d’UNLEASH, validée par une communauté mondiale de plus de 3.000 anciens participants et qui vise à générer et développer des solutions percutantes là où elles sont le plus nécessaires précise la même source.

« Nous avons connu la plus grande crise de cette décennie et nous sommes impatients d’en sortir. La façon de faire est d’essayer d’innover, d’éduquer et de compter sur les jeunes avec leurs nouvelles idées et innovations qui créeront un monde meilleur » a déclaré Flemming Besenbacher, Président d’UNLEASH Innovation Lab cité dans le communiqué.

Les solutions et innovations créées par les participants seront incubées et soutenues par MCISE, le sponsor de l’évènement, ainsi que UNFPA afin d’aider les jeunes à appliquer leurs idées avec un impact durable. Cette initiative est un projet pilote qui permet d’exploiter le potentiel de l’innovation de la jeunesse au profit de la santé, le bien-être et les droits des femmes et des filles au Maroc conclut l’UNFPA.