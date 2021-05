Retard de livraison des vaccins : L'UE et AstraZeneca s'expliquent devant la justice

Un tribunal belge a entendu mercredi des plaintes de la Commission européenne contre le groupe pharmaceutique AstraZeneca concernant l’affaire des retards de livraison des vaccins.

L’Union européenne poursuit le fabricant de médicaments anglo-suédois pour les retards de livraison du vaccin contre le coronavirus qui ont entravé les efforts pour relancer la vaccination dans tout le bloc.

L’UE a accusé AstraZeneca, de favoriser le Royaume-Uni dans ses livraisons. Les avocats des deux parties ont comparu devant un juge d’un tribunal francophone de Bruxelles. Une autre audience est prévue vendredi, a indiqué le tribunal.

AstraZeneca s’était initialement engagée à délivrer 300 millions de doses de décembre à fin juin. Mais en raison de retards d’expédition, seulement 30 millions de doses sont arrivées au premier trimestre.

Selon la Commission, l’entreprise ne devrait fournir que 70 millions de doses au deuxième trimestre de cette année, contre 180 millions qu’elle avait promis.

Avec ce procès, l’UE espère faire pression sur AstraZeneca pour qu’elle délivre 90 millions de doses supplémentaires de son vaccin contre le coronavirus avant juillet.

AstraZeneca a nié à plusieurs reprises avoir manqué à ses engagements et a dénoncé le procès comme « non fondé ». Selon l’avocat de la société, AstraZeneca n’était pas obligée de livrer la totalité du volume de doses, affirmant qu’elle s’était seulement engagée à faire ses «meilleurs efforts raisonnables».

«Si on regarde le verre à moitié plein, nous avons livré plus de 400 millions de doses (au niveau mondial) et sauvé des dizaines de milliers de vies», s’est défendu ce week-end dans le Financial Times le patron de la multinationale Pascal Soriot.

L’UE s’est heurtée à plusieurs reprises à l’entreprise ces derniers mois et a tenté de compenser les pénuries de livraison en commandant davantage auprès d’autres fabricants. Récemment, le bloc a décidé de ne pas exercer ses options pour 300 millions de doses supplémentaires d’AstraZeneca au milieu de preuves d’ effets secondaires très rares sur les caillots sanguins.

En mars, plus d’une douzaine de pays, dont l’Allemagne, ont suspendu l’utilisation d’AstraZeneca en raison du problème des caillots sanguins. Le Danemark ne l’utilise plus.