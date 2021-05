Journée mondiale de l'hygiène menstruelle : Unir les efforts pour les droits et le bien-être des adolescentes et des jeunes

En célébration de la journée mondiale de l’hygiène menstruelle, UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la Population, et le Projet SOAR, organisme à but non lucratif, organisent un séminaire national pour discuter des voies de la pleine réalisation des droits des adolescentes et jeunes filles au Maroc, incluant l’accès à l’éducation et aux services de santé, y compris les produits et soins d’hygiène menstruelle.

Placé sous le thème : « Les droits et le bien être des adolescentes et des jeunes filles dans les politiques publiques au Maroc », cette rencontre aura lieu le vendredi 28 mai à Rabat fait savoir l’UNFPA dans un communiqué. Prendront part à ce séminaire plusieurs ministères et acteurs de la société civile notamment le ministère de l’Education Nationale, le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, le ministère de la Santé, le ministère de la Solidarité, du Développement Social, de l’Égalité et de la Famille, le Conseil National des Droits de l’Homme, l’Union Nationale des Femmes du Maroc, l’Union de l’Action Féminine, l’Association Al Mouassat et d’autres partenaires.

Selon l’UNFPA, le but est de mettre l’accent sur les efforts déployés par les différents départements ministériels ainsi que les acteurs de la société civile pour garantir les droits des adolescentes et des jeunes filles dans les politiques publiques.

Assurer l’accès des adolescentes et des jeunes filles à l’éducation, l’information et les services de santé, y compris les produits et soins d’hygiène menstruelle adaptés à l’âge est une condition clé pour que les adolescentes et les jeunes puissent réaliser leurs potentiels et contribuer au développement équitable et durable du pays soulève la même source. Phénomène sain et normal, la menstruation est pourtant mal comprise et stigmatisée dans le monde entier souligne l’UNFPA notant que plusieurs femmes et filles sont confrontées au manque d’accès aux produits, informations et services leurs permettant de protéger leur santé, dignité et bien-être.

Ainsi, l’UNFPA et le Projet SOAR comptent mener un partenariat stratégique pour engager un dialogue public, impliquant aussi bien les institutions nationales que les organisations de la société civile, sur la question de la centralité de l’hygiène menstruelle, mener des sessions de proximité auprès des adolescentes vivant en situation de vulnérabilité et conduire une campagne digitale pour chasser les idées reçues et appuyer l’autonomisation des jeunes filles.

« La célébration de la journée mondiale de l’hygiène menstruelle est une occasion de lancer une action conjointe avec le projet SOAR et nos partenaires afin de briser les obstacles qui empêchent des millions d’adolescentes de jouir pleinement de leurs droits et leur assurer un passage sain de l’enfance à l’âge adulte » déclare Luis Mora, Représentant de UNFPA au Maroc cité dans le communiqué.

De son côté, Maryam Montague, Fondatrice et Directrice Exécutive du Project Soar, également cité dans le communiqué, a soulevé que « le manque d’accès aux produits abordables et informations de l’hygiène menstruelle est une menace à la santé et l’éducation des adolescentes marocaines. En s’attaquant à ces problématiques, le Project Soar a pu appuyer des milliers de filles. Nous sommes heureux de nous associer à UNFPA Maroc pour aider à faire de la précarité menstruelle de l’histoire ancienne.».