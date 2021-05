Revue de presse quotidienne de mercredi 26 mai 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce mercredi 26 mai 2021

Le Matin:

• Le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a présidé, hier au Palais Royal de Fès, la cérémonie de présentation du rapport général de la Commission Spéciale sur le modèle de Développement (CSMD), et a reçu à cette occasion en audience M. Chakib Benmoussa, président de cette Commission, qui a présenté au Souverain une copie du rapport, indique un communiqué du Cabinet Royal. La rénovation du modèle de développement constitue une nouvelle étape dans la consolidation du projet de société conduit par le Souverain. Elle est également appelée à renforcer l’attachement aux valeurs de citoyenneté positive et active, aussi bien que le sentiment d’appartenance à une nation et l’affirmation de la personnalité historique et culturelle marocaine, riche de son histoire millénaire, de sa tradition d’ouverture et de ses composantes multiples.

• L’accueil par l’Espagne du chef des séparatistes du polisario, sous une fausse identité et de connivence avec l’Algérie, est un acte « qui ne saurait être toléré » par le Maroc, a affirmé l’expert italien en géostratégie, Massimiliano Baccolini. Dans un article publié sur le site d’information Formiche, Baccolini relève que « la décision des autorités espagnoles de ne pas aviser leurs homologues marocaines de l’arrivée du chef des milices du polisario est un acte prémédité et un choix délibéré de l’Espagne, dont le Maroc prend pleinement acte et il en tirera toutes les conséquences». L’accueil du dénommé Brahim Ghali, qui est poursuivi pour crime contre l’humanité et pour violation graves des droits de l’homme, est considéré comme « un acte de trahison envers le Maroc », a-t-il dit.

L’Economiste:

• Audiovisuel : une restructuration du pôle public en projet. Clap de fin de l’audiovisuel privé! Soread 2M et Medi 1 TV passent désormais dans le giron de la SNRT. La SNRT Holding vient de faire l’acquisition de 100% du capital de 2M et de Medi 1 TV. Voilà ce qui annonce les contours d’une nouvelle ère dans la stratégie de développement de l’audiovisuel public. Le projet est entré de plain-pied dans la phase de réalisation. Le ministre de tutelle, Othmane El Ferdaous, vient d’annoncer les enjeux de cette réforme tant attendue du paysage audiovisuel. Le challenge est de réaliser des économies d’échelle, stopper l’hémorragie budgétaire et parvenir à résorber les déficits cumulés depuis plusieurs années et surtout monter un véritable modèle économique viable.

• Étudiants internationaux : 21.000 Africains inscrits au Maroc. En Afrique, le Maroc est la 3ème destination étudiante. Actuellement, quelque 21.000 étudiants du reste du continent sont inscrits dans des établissements supérieurs marocains. Au niveau de la formation professionnelle, près de 3.000 stagiaires africains poursuivent des cursus professionnalisants au Maroc. Sur le continent, le Royaume compte 48 accords de coopération en matière d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, signés depuis 1960. Le département de l’Enseignement Supérieur a partagé ces chiffres hier à l’occasion de la Journée mondiale de l’Afrique.

Aujourd’hui Le Maroc :

• La République d’Irlande se réjouit d’ouvrir une ambassade au Maroc cette année. Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a affirmé que la République d’Irlande se réjouit d’ouvrir une ambassade au Maroc cette année pour « tirer parti du développement des échanges commerciaux avec l’Afrique », rapporte la Radio-télévision irlandaise (RTÉ). Le gouvernement irlandais s’est engagé à ouvrir trois nouvelles ambassades en Afrique du Nord et de l’Ouest d’ici 2025, y compris à Rabat cette année, écrit RTÉ sur son site. S’exprimant à l’occasion de la Journée mondiale de l’Afrique, Coveney a indiqué que la présence de l’Irlande dans le continent africain va se renforcer dans les années à venir, « à mesure que le commerce et les investissements se développeraient dans les deux sens ».

• Quelles tendances pour le marché de la voiture d’occasion en 2021? C’est bien connu, les Marocains sont de grands acheteurs de voitures d’occasion. Rouler dans des voitures modernes à moindre coût est le choix de beaucoup de conducteurs. Alors que le marché du neuf traverse une période de sortie de crise, celui de la voiture d’occasion se porte mieux. Il semblerait que la tendance s’oriente vers une augmentation de l’offre et la demande dans le marché de l’occasion, malgré la perturbation liée à la crise sanitaire et son impact sur les différents secteurs économiques. Le marché de l’occasion est aujourd’hui le fer de lance d’un nouveau mode de consommation qui s’appuie sur des motivations basées sur le prix et sur l’évolution des offres commerciales.

Maroc le Jour :

• Droits de l’Homme : Le Maroc et la Russie examinent les perspectives de coopération. Le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, s’est entretenu, par visioconférence, avec la Commissaire aux droits de l’Homme de la Fédération de Russie, Tatyana Moskalkova, des moyens et perspectives de coopération entre les deux institutions. A cette occasion, les deux parties ont fait part de leur « volonté de tisser des relations de coopération et de partenariat », indique l’Institution du Médiateur du Royaume dans un communiqué, notant qu’elles ont passé en revue les compétences de leurs institutions respectives, leur potentiel, outre leur prolongement sur le plan régional. Cette réunion a également permis de faire le point sur la situation sanitaire dans les deux pays.

• Settat: Plus de six millions de quintaux de céréales prévus cette année. La direction provinciale de l’agriculture de Settat prévoit une production de céréales de plus de 6 millions de quintaux, au titre de la saison agricole 2020-2021. Une production de 6.280.000 quintaux de céréales (blé dur, blé tendre et orge) est prévue cette année dans la province de Settat, a affirmé le directeur provincial de l’agriculture à Settat, Mohamed El Mkadmi. Cette récolte est répartie, selon les premières prévisions, entre blé tendre (21,8 quintaux par hectare), blé dur (21 quintaux par hectare) et orge (17 quintaux par hectare), a-t-il précisé, dans une déclaration à la MAP.