UM5 - Rabat : 2ème édition du Salon Virtuel d’Information et d’Orientation (SVIO)

Aider les bacheliers et les étudiants à décider de leur avenir en faisant leurs choix des études universitaires en fonction de leurs préférences, de leurs valeurs et de leurs capacités, est au centre des préoccupations de l’Université Mohammed V de Rabat (UM5).

Dans un communiqué, l’UM5 de Rabat annonce le lancement de la 2ème édition du Salon Virtuel d’Information et d’Orientation (SVIO) sous le thème : « SVIO de l’UM5R : Une orientation innovante pour un parcours réussi », et ce, le mardi 25 et le mercredi 26 mai 2021 à partir de 9h00 en ligne : https://youtu.be/cDadfI9wHXI

Cette manifestation, qui sera organisée conjointement entre l’Université Mohammed V de Rabat, le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation de la Région Rabat-Salé-Kénitra, l’Institut Français, l’ANAPEC et la CGEM, s’assigne comme principaux objectifs de présenter la nouvelle plateforme d’orientation et le nouveau dispositif national d’orientation mis en place par le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Selon l’UM5 de Rabat, l’évènement aura comme objectif d’informer les futurs bacheliers sur les offres de formations de l’Université Mohammed V de Rabat, les sensibiliser autour du nouveau système Bachelor qui sera adopté, de manière progressive à partir de l’année universitaire 2021-2022, découvrir la richesse et la diversité des formations de l’UM5R déclinés en pôles, aider les bacheliers à opter pour un choix réfléchi afin qu’ils intègrent une filière qui correspond à leur profil, rendre l’élève acteur de son orientation et plus largement de son devenir professionnel ou encore renforcer le processus numérique qui permettra, à un large public, l’accès à l’information/ Orientation.

Lors du salon virtuel d’Information et d’Orientation, l’Université Mohammed V de Rabat propose un programme pour informer les futurs bacheliers au mieux sur son offre de formation à travers l’animation de webinaires avec des thématiques diversifiées, des rencontres virtuelles avec les professionnels, les académiciens, les acteurs en orientation et autres souligne la même source invitant ainsi les futurs bacheliers, bacheliers, étudiants et parents à prendre part à cet événement annuel afin de trouver des réponses concernant les choix d’études : cursus, filières, conditions d’accès, prérequis et débouchés.