La déperdition de l’élevage équin nuit grandement à la filière

Le cheval, cette «plus noble conquête de l’Homme », est présent dans les mythes, les religions, les encyclopédies et toutes les formes d’art. Le cheval est, de tous les animaux, celui qui a le plus marqué l’histoire et les progrès de l’homme. Il est plus que présent dans l’histoire du Maroc et la vie du Marocains, ce qui a fait du Royaume l’un des pays dont les habitants ont montré un énorme intérêt à le domestiquer, à l’élever et à l’utiliser dans les guerres, le transport ou la traction, l’agriculture, ou encore la selle avec cette tradition maroco-marocaine perpétuée dans la « tbourida » et autres usages.

Actuellement, le Maroc compte environ 150.000 chevaux, un nombre qui connaît une diminution année après année du fait des changements dus à la nouvelle nature de vie du Marocain. Le quadrupède a, de ce fait, été victime de la disparition de nombreux services qui faisait son utilité auprès de l’homme dans le passé aussi bien dans le rural (agriculture, transport etc.) qu’en ville modernité oblige. Aujourd’hui, la plupart des chevaux domestiques sont dressés pour l’équitation ou la traction et très peu dans l’agriculture traditionnelle. Ils atteignent leur plein développement vers cinq ans en moyenne, leur espérance de vie est de vingt-cinq à trente ans.

Le nombre de chevaux dédiés à la fantasia ou « tbourida » au Royaume est de 10 000 alors qu’il y a quelques années encore, il était estimé à plus de 22 000. Des décennies durant, le Maroc a toujours charrié la cour des grandes nations, qui ont développé une économie grâce à leur activité équestre très prospère, représentant des milliards de dollars par an, créant ainsi, une valeur ajoutée dans un certain nombre de pays dans le monde, du Golfe de l’Europe et de l’Amérique.

Le secteur de l’élevage de chevaux dans le monde a subi de grandes pertes en raison de la disparition d’un certain nombre de services que le cheval fournissait au profit de l’armée et du remorquage de véhicules de transport, agriculture et récolte depuis le début du siècle dernier. Les fans de chevaux lui ont alors cherché de nouveaux débouchés à cet allié de l’homme pour service rendu justement. Au Maroc, on retrouve les belles chevauchées de cet ami, dans le sport (équitation sous toutes ses formes), dans les activités équestres comme la tbourida, l’agriculture traditionnelle, la conduite de véhicules équestres et touristiques au Maroc comme d’ailleurs à l’international et les chevaux sont également utilisés par la Garde Royale et la Gendarmerie Royale, la Police montée si l’on peut dire et les Forces auxiliaires.

Parallèlement aux nouveaux services fournis par les chevaux, le secteur des courses de chevaux s’est considérablement développé dans le monde d’aujourd’hui et il représente environ 90% dans l’économie mondiale équestre, et draine grâce aux paris, des milliards de dollars en attirant un large public composé de joueurs.

Et dans ce registre, des pays ne s’y sont pas trompés et y ont vu un filon à travers des chevaux à haute valeur “génétique“, on va dire, comme le Royaume-Uni, la France, l’Irlande, les Etats-Unis, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, qui gagnent des milliards de dollars annuellement grâce à l’exportation de chevaux utilisés dans les courses

En 2003, la Société Royale d’Encouragement du Cheval (Royal Company for Horse Encouragement ) (Sorec) a été créée au Maroc dans cette perspective justement. Elle est affiliée au ministère de l’Agriculture et de la Pêche, dans le but d’encadrer l’élevage de chevaux et d’améliorer ses races dans diverses régions du Maroc, d’organiser des courses de chevaux sur des pistes spéciales aménagées dans les hippodromes du Royaume et donc d’orchestrer des paris.

Et si l’entreprise estime que son travail a porté ses fruits sur le terrain, un certain nombre d’acteurs dans ce domaine estiment qu’elle a, en fait, lourdement échoué dans sa mission de manière significative, et que le Royaume a raté une occasion d’exploiter d’énormes potentiels, et surtout l’occasion d’entrer dans le happy few des grandes nations quant aux courses de chevaux.

Les professionnels de ce domaine, notamment les propriétaires et les éleveurs de chevaux, se plaignent de la dégradation de la qualité d’un secteur de courses de chevaux. Les recommandations, ils en font régulièrement aux officiels à la tête de la société Sorec en vain, d’où un secteur en déclin. Selon les données obtenues par Hespress, il perd des centaines d’emplois chaque année et pas qu’au niveau des éleveurs et propriétaires, puisque que nombre de métiers comme celui de palefrenier, soigneur, ferrant, sellier, moniteur et autres, qui font le quotidien de nombreux passionnés de chevaux, disparaissent à chaque jour que Dieu fait. De sorte qu’aujourd’hui ceux qui y travaillent ne dépassent pas les 10 000 personnes, pour gérer 10 000 chevaux dits “à haute valeur génétique“ et qui constituent un trésor à préserver.

Les éducateurs et les propriétaires de chevaux ont contribué ces dernières années à investir des milliards de dirhams afin de construire un « pari mutuel urbain » (PMU) marocain basé sur des chevaux de pure race nés et élevés au Maroc qui vont du pur-sang anglais, au pur-sang-arabe, en passant par l’anglo-arabe, le barbe et l’arabe-barbe, ce qui aurait profité principalement au monde rural. Malheureusement cela n’a pas fonctionné, et les parieurs au PMU ont recours aux courses de France, bien ancrées chez le habitués du PMU. Soutenir la mise en place d’un pari mutuel urbain garantirait au secteur une permanence et une continuité et placerait le Maroc parmi les pays qui font de l’élevage de chevaux une activité génératrice de revenus, un moteur pour l’économie et un créateur d’emplois.

L’élevage de chevaux de course soulève souvent la controverse quant à son coût, et il a été démontré après avoir sollicité le Cabinet d’audit et de conseil du Royaume, Mazars, que le coût annuel de l’élevage de chevaux de course au total ne dépasse guère 210 millions de dirhams par l’entreprise, sur 630 millions de dirhams dédiés au Total.

Des professionnels le jugent faible, ils soulignent à Hespress que « la Sorec dépense environ 250 millions de dirhams pour ses employés dans des bureaux haut de gamme, des voitures de luxe, des voyages et de grosses enveloppes ».

Ils blâment également la société « Sorec » pour la construction d’infrastructures non prioritaires, y compris le centre de formation de Bouskoura, qui a coûté environ 200 millions de dirhams, avec 300 millions de dirhams dépensés en écuries. Des investissements que même les pays du Golfe qui gagnent des milliards de dollars en courses de chevaux ne sont pas permis.

Les critiques adressées à l’entreprise se concentrent principalement sur le fait qu’une grande partie de ses dépenses sont consacrées à des questions non essentielles, qui se font au détriment de l’élevage de chevaux, qui doit être le moteur financier de l’ensemble du secteur, qui se meurt aujourd’hui pour ne pas s’être aligné sur des pays qui ont grandement bénéficié du développement de ce secteur.

« Nous avons déjà suggéré de fournir un soutien complet aux unités d’élevage de chevaux qui produisent au moins cinq têtes, mais Sorec préfère le client et ne prête le soutien qu’à son entourage », explique l’un des professionnels du secteur.

De nombreux professionnels rappellent les instructions du roi Mohammed VI pour que la plus grande course nationale de chevaux dédiée aux chevaux nés et élevés au Maroc ait lieu. Mais la société « Sorec » botte en touche quant à cette question.

Selon les témoignages recueillis par Hespress, la société a publié des déclarations par le biais d’un journal sportif financé en partie par elle, à travers lequel elle a tenté de promouvoir que les propriétaires et les grands éleveurs qui disposent d’un potentiel de production dense et déraisonnable de chevaux sont les principaux bénéficiaires du secteur aux dépens des jeunes propriétaires et éleveurs. Les professionnels répondent que « Sorec“ à travers ces déclarations alimente des conflits populistes irrationnels, et que sa gestion sectorielle aura un impact négatif sur le programme Génération Green Maroc 2020-2030 mis à en place par le ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime.