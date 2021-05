Nouveau modèle de développement: Les 7 attentes des Marocains retenues par la CSMD

La Commission Spéciale sur le Modèle de Développement chargée par le Roi Mohammed VI de penser au nouveau modèle de développement pour le Maroc, a retenu 7 attentes et aspirations du peuple marocain, selon le rapport présenté par le président de la Commission Chakib Benmoussa au Roi Mohammed VI.

Les membres de la CSMD ont écouté un nombre de citoyens marocains qui leur ont fait part de leurs attentes et leurs critiques de la situation actuelle dans le pays. Les personnes interrogées ont exprimé un nombre de revendications qui selon eux, pourra créer un meilleur Maroc, un pays qui se veut plus inclusif, tourné vers l’avenir, plus juste et offrant une bonne qualité de vie à ses citoyens quelle que soit leur classe sociale.

Sur la totalité des témoignages récoltés par le CSMD, certains thèmes sont revenus plusieurs fois dans la bouche des auditionnés. Ainsi, la Commission a rassemblé ces attentes et aspirations autour de 7 grandes thématiques centrales. « Lors des séances d’écoutes et des visites de terrain organisées par la CSMD, les citoyens ont majoritairement exprimé des attentes dans les domaines suivants : la qualité des services publics, l’accès à des opportunités économiques et à l’emploi, et l’ancrage des principes de bonne gouvernance », indique le rapport de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement.

Les écoutes des citoyens ont fait ressortir un besoin de participation au développement de leur région, au niveau local et territorial. Les citoyens aspirent à un élargissement des voies de participation, en ayant plus d’opportunité de participer directement au développement de leur environnement. Ils veulent être écoutés et consultés et leurs propositions considérés dans l’élaboration des politiques publiques et projets qui les concernent.

Les citoyens souhaitent que l’économie nationale soit plus compétitive et plus qualitative, qu’elle apporte une valeur ajoutée. Ils souhaitent que qu’elle soit basée aussi sur la recherche scientifique et technique pour venir renforcer l’industrie, et que les nationaux puissent bénéficier d’une production marocaine de meilleure gamme.

De même, ils estiment qu’il faut considérer le rapport qualité-prix pour les encourager à consommer « Made in Morocco ». Les Marocains ont montré un intérêt à soutenir la production marocaine et à renforcer les capacités du pays dans une idée d’auto-suffisance. Cette idée a germé dans l’esprit des citoyens depuis la crise du coronavirus qui a fait naitre des préoccupations de préservation du marché intérieur, des emplois et de capacité à produire des biens essentiels au lieu de les importer.

Les Marocains ont accordé la part du lion de leurs attentes et revendications aux services publics. Ainsi, selon le rapport, les citoyens ont exprimé leur vœu d’autonomisation « où les citoyens sont en mesure de prendre en charge leur destin et réaliser leur plein potentiel ».

Ainsi, pour l’éducation -un thème central dan les attentes des Marocains- ils ont fait remarquer l’urgence de la réhabilitation de l’école publique qui doit passer impérativement par une amélioration de la qualité de l’enseignement et des programmes d’apprentissage notamment de langues étrangères, et leur adaptation aux réalités du marché du travail…

Selon eux, ces changements doivent être pris en compte pour garantir une égalité des chances, pour une amélioration de l’éducation des générations futures, ce qui servira à renforcer les capacités individuelles, et pourront également contribuer à augmenter le sens du civisme et de la protection des biens communs.

Sur niveau de la santé, « les citoyens exigent désormais une offre de soins de qualité accessible à tous, en termes de coût et de proximité » et s’attendent à une « répartition équitable des infrastructures de santé sur l’ensemble du territoire » .

Pour le transport, les citoyens ont fait remarquer que la faible connectivité entre les zones rurales et urbaines minent leur efforts à créer des activités économiques viables, et déplorent ainsi leur enclavement. Dans les villes, les jeunes et les femmes en particulier ont fait remarquer leurs difficultés à trouver des moyens de transports publics disponibles, sécurisés et accessibles, cela constitue un frein à leur mobilité et à leur inclusion, indique le document. Les citoyens ont également mis le doigt sur la faible disponibilité de transports spécialisés (scolaire, ambulances) ce qui crée des difficultés d’accès aux services publics.

Pour ce qui est de la culture et du sport, les jeunes ont été particulièrement demandeurs d’un agrandissement en offre des espaces dédiés à l’expression culturelle et artistique, ainsi que des infrastructures et activités sportives.

La bonne gouvernance a également été au centre des préoccupations des Marocains qui ont souhaité que les rôles et responsabilités soient clairement établis et définis, l’arrêt des avantages et l’accès aux privilèges. Les citoyens ont insisté sur la moralisation de la vie publique et la lutte contre la corruption et ont particulièrement exigé la reddition des comptes des responsables.

Les citoyens n’ont pas oublié de mentionner leur frustration liée à l’administration publique marocaine et ont exigé une simplification des procédures, la transparence, l’efficacité et l’accès à l’information.

Dernière attente, une démocratie participative où le citoyen est écouté et sa voix prise en compte dans la prise de décision. Les Marocains ont fait un lien entre le développement du pays, le respect des libertés individuelles et publiques et la consolidation de l’Etat de droit.