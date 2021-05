Numérique : Un PPP en faveur des élèves du rural

Le ministère de l’Education nationale en partenariat avec Huawei Maroc et Orange Maroc ont offert le 25 mai aux élèves des communes rurales des Directions Provinciales d’Essaouira, Youssoufia, Rhamna, Sidi Bennour, Khenifra Guercif un lot de 1500 tablettes et de cartes SIM avec un forfait gratuit de 20 Go de connexion Internet par mois, et ce pendant une durée de 6 mois.

Une cérémonie de donation a été organisée aujourd’hui au profit des élèves des communes rurales des Directions Provinciales d’Essaouira, Youssoufia, Rhamna, Sidi Bennour, Khenifra Guercif en vue de les faire bénéficier des services d’enseignement à distance. En effet, grâce à un lot de 1500 tablettes et de cartes SIM avec un forfait gratuit de 20 Go de connexion Internet par mois pendant 6 mois, ces élèves pourront profiter du plan de continuité pédagogique.

Cet événement s’est déroulé en présence de Saaïd Amzazi, ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, en présence de Peng Cui, Directeur Général de Huawei au Maroc et de Hendrik Kasteel, Vice-président exécutif de la Fondation Orange Maroc.

Ainsi, grâce à ce partenariat entre le Ministère et le secteur privé qui vise à soutenir l’utilisation du numérique et à assurer l’égalité d’accès, les élèves des milieux ruraux pourront également bénéficier des environnements d’apprentissage stimulants qui contribuent à leur développement social et cognitif.

« Ces dons vont permettre aux élèves d’utiliser la plate-forme Telmidtice destinée aux cours, exercices et aux révisions des examens et d’être connectés avec leurs enseignants à travers la plate-forme taalim.ma permettant d’organiser des classes virtuelles », apprend-on du côté du MEN.

A cette occasion, Peng Cui, Directeur Général de Huawei au Maroc a tenu à mettre l’accent sur l’engagement fort de l’entreprise en faveur d’une éducation numérique de qualité.

« Huawei considère l’engagement sociétal comme un paramètre structurant de son modèle de croissance. Notre partenariat avec le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et avec la Fondation Orange Maroc, dans le cadre de cette initiative solidaire, acte notre engagement pérenne en faveur de l’éducation numérique et des élèves marocains », a-t-il relevé.

Promouvoir une éducation numérique accessible et de qualité

Force est de constater, en effet, que Huawei est animé par la même volonté de promouvoir une éducation numérique accessible et de qualité.

La preuve par la signature du constructeur de smartphones chinois, en septembre 2018, d’un mémorandum d’accord avec le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et de la Recherche Scientifique, afin de promouvoir le transfert des compétences technologiques et faciliter, in fine, l’employabilité des jeunes diplômés au Maroc, et ce au travers d’actions concrètes.

Notons, dans ce sens, que Huawei a, à ce jour, coopéré, dans le cadre du programme « Huawei ICT Academy » avec plus de 450 universités dans 17 pays en Afrique [plus de 210 universités dans 8 pays en région Huawei Northern Africa] et a signé un accord de partenariat avec 26 universités et établissements supérieurs au Maroc.

Sans oublier, d’une part, le deuxième programme majeur, intitulé « Seeds for the Future », qui vise à encourager les étudiants à atteindre les niveaux de compétences les plus élevés grâce à une expérience d’apprentissage unique et à une immersion dans le monde industriel qu’est le siège de Huawei en Chine. Et de l’autre, le programme «Huawei ICT Compétition», qui a été lancé en 2019 pour la première fois au Maroc en faveur des étudiants et qui aspire à contribuer au développement de l’écosystème des talents TIC et à faire face aux exigences de la transformation numérique dans le Royaume.

En outre, il est à souligner que l’action d’aujourd’hui s’inscrit dans le cadre des projets stratégiques de mise en œuvre des dispositions de la loi – Cadre n ° 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, notamment, le projet N° 14 sur le « Développement des usages des technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement et l’apprentissage ».