Webhelp, une aventure humaine tournée vers l’avenir ! 500 postes à pourvoir

Webhelp, leader de l’externalisation des services au Maroc, poursuit sa stratégie de création d’emplois et de formation afin d’accompagner sa croissance et le dynamisme du marché.

En effet, l’entreprise accentue sa dynamique de recrutement dans les 4 régions où elle est implantée : Fès, Rabat, Marrakech et Agadir. 500 postes sont à pourvoir pour rejoindre des équipes qui opèrent dans les secteurs des hightechs, du travel, de l’audiovisuel, de l’énergie ou encore des télécoms.

Webhelp, place les liens humains et leurs interactions au cœur de sa stratégie. Présent depuis 18 ans au Maroc, l’entreprise est avant tout une aventure humaine, où le plaisir au travail se conjugue avec croissance et évolution professionnelle. Une stratégie humaine fondée sur trois grands principes : l’accompagnement, la valorisation et l’inspiration et qui se matérialise à travers un environnement de travail propice, un programme de reconnaissance et un parcours de développement professionnel et personnel.

Pour rappel, en mars 2021, le groupe a obtenu la plus haute distinction du Trophée de l’Egalité Professionnelle décerné par le Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle dans la catégorie des grandes entreprises.

Ce trophée remis par le Chef du Gouvernement, Saad Eddine El Otmani et le Ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amekraz, constitue une récompense qui vient saluer la vision de l’entreprise en matière d’égalité des genres dans le monde du travail et des droits des femmes.