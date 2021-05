Mali: Nouvelle chute du pouvoir sur fonds de mésentente

Le colonel malien Assimi Goïta, a indiqué mardi avoir déchargé le président de transition et son Premier ministre de leurs prérogatives. Les deux hommes sont arrêtés et les appels internationaux pour leur libération se succèdent.

Alors que le Mali vient tout juste de sortir d’un coup d’Etat mené par les militaires sont l’ancien président Ibrahim Boubacar Keita, le pays est de nouveau plongé dans le même scénario après que les deux hommes ainsi que proches collaborateurs ont été arrêtés lundi.

Selon Assimi Goïta jusqu’ici vice-président du pays, le président Bah Ndaw et le Premier ministre Moctar Ouane auraient composé une nouvelle équipe gouvernementale sans le consulter , ce qui témoigne « d’une intention avérée de sabotage de la transition », a-t-il estimé.

C’est ainsi qu’il a été « dans l’obligation d’agir » et de « placer hors de leurs prérogatives le président et le Premier ministre ainsi que toutes les personnes impliquées dans la situation », à savoir les deux hommes, le nouveau ministre de la Défense et de hauts collaborateurs.

La mission de l’ONU au Mali (Minusma), la Communauté des Etats ouest-africains (Cédéao), de l’Union africaine (UA), les Etats-Unis ont appelé à la libération immédiate des personnes civiles arrêtées.

De son côté, la France a demandé mardi une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU après ce « coup de force », a annoncé le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian.

« Nous allons provoquer la réunion (du Conseil de sécurité) ce matin heure de New York (..) pour prendre en considération la grave situation au Mali », a déclaré le ministre des Affaires Etrangères à l’Assemblée nationale.

Plusieurs pays ont condamné cette prise de pouvoir par la force au moment où un nouvel exécutif devait tenter de remettre de l’ordre dans le pays pendant la période de transition en vue de nouvelles élections générales.

A ce jour, l’Union européenne, la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne ont fermement condamné cette deuxième prise du pouvoir après un premier épisode où l’ancien président malien Ibrahim Boubacar Keita a été renversé sous la pression populaire.

Le pays renoue donc avec une grande instabilité politique et un climat de méfiance qui s’est installé au sein de la société ne voyant pas les choses s’arranger dans le futur face à une éclosion du pouvoir civil au moment où les militaires s’étaient engagés à remettre le pouvoir aux civils au bout de 18 mois de transition politique.