Journée de l'Afrique: Amzazi expose l’approche du Maroc pour assurer la continuité pédagogique en temps de pandémie

Dans le cadre de l’implication continue du Royaume du Maroc dans les initiatives et programmes promus par l’UNESCO, le ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Président de la Commission Nationale pour l’Education, les Sciences et la Culture, Said Amzazi, a participé, ce mardi au Forum virtuel sur « Le tournant de l’apprentissage numérique en Afrique : quel rôle pour les écosystèmes locaux ».

A travers ce forum, organisé par la Coalition Mondiale pour l’Education mise en place par l’UNESCO, pour célébrer la Journée de l’Afrique et explorer les possibilités d’exploitation de la technologie pour repenser l’éducation et impulser l’apprentissage, l’UNESCO entend permettre à tous les peuples, dont ceux des pays africains notamment, d’atteindre les Objectifs du Développement Durable, et ce, au vu de la place prépondérante qu’occupe désormais l’usage des technologies numériques dans la réponse aux perturbations et défis liés à l’éducation, dans un contexte de crise engendrée par la pandémie de Covid-19.

intervenant dans ce cadre, à une table ronde ministérielle aux côtés des ministres de la République Démocratique du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Mozambique, du Congo, du Ghana et de la Tunisie, Amzazi a présenté l’approche alternative et innovante adoptée par le Maroc, face à la conjoncture sanitaire liée au Covid-19, pour assurer la continuité pédagogique ainsi que la manière de mettre l’expérience marocaine à profit pour l’Afrique.

« La continuité pédagogique, et en conséquence l’évaluation des apprentissages, est un défi que nous avons pu relever, dans un contexte de crise sanitaire singulière, grâce à toute l’intelligence collective marocaine et la mobilisation inconditionnelle de tout l’écosystème éducatif … L’engagement des corps enseignants à cet effet a été déterminant, notamment en matière de développement de ressources pédagogiques numériques », -t-il dit.

Tout en confirmant l’engagement solidaire du Maroc en faveur de l’éducation en Afrique, conformément aux directives royales, il a indiqué que le Royaume s’est engagé « à accompagner les pays de l’Afrique, frères et amis, dans la formation de leurs cadres et élites au sein des différents établissements d’éducation et de formation au Maroc ».

« Nous sommes résolument disposés à partager notre expérience avec nos partenaires africains dans leur processus de transformation digitale qui, depuis la propagation de la pandémie, est devenue, non plus un choix, mais une nécessité pédagogique », a-t-il insisté.

Le Forum de la Coalition Mondiale pour l’Education a rassemblé un échantillon représentatif d’acteurs de l’Union Africaine et de ses communautés économiques régionales, des organisations multilatérales, des organisations de la société civile, des fonds technologiques, le secteur privé et des universitaires pour discuter de la manière de faire progresser l’apprentissage numérique en Afrique. Les échanges tireront les leçons des réponses du secteur de l’éducation au cours de l’année écoulée et exploreront les opportunités d’investir davantage dans la technologie, en particulier dans les ressources éducatives libres, pour assurer un apprentissage continu et équitable en Afrique.