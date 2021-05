Hommage à Beyrouth: Vente caritative au profit des jeunes artistes du Liban et du musée de l'IMA

Le Fonds Claude et France Lemand et l’étude Ader organisent, vendredi 28 mai à Paris, une vente caritative et solidaire de 200 œuvres sur papier, au profit du musée de l’Institut du Monde Arabe (IMA) et des jeunes artistes du Liban et des diasporas, dont ils suivent et soutiennent le travail.

Crise sanitaire, effondrement économique du Pays du cèdre, explosion du port de Beyrouth du 4 août 2020, cette vente caritative sera l’occasion pour les artistes et les collectionneurs Claude et France Lemand d’exprimer leur solidarité avec le peuple libanais et avec le monde des arts et de la culture, profondément meurtris par une telle accumulation d’épreuves, indique l’IMA.

C’est aussi l’occasion de soutenir son admirable jeunesse solidaire et créative et de témoigner de la face lumineuse d’un autre Liban, creuset de civilisations et de cultures disséminées à travers les pays de la planète, ajoute l’Institut.

A cette occasion, est-il encore souligné, le patron de l’IMA, Jack Lang, et Claude Lemand, ont tenu à saluer « la créativité et la générosité des artistes et des collectionneurs qui nous ont offert ou qui nous ont confié leurs œuvres et à remercier du fond du cœur l’étude Ader, qui a accepté d’organiser cette vente et de reverser à l’IMA la totalité des frais acheteurs, pour permettre à son Musée d’acquérir des œuvres de jeunes artistes du Liban et continuer à enrichir sa collection d’art moderne et contemporain ».