Immobilier : tendance à la hausse malgré un secteur de la construction au ralenti

Quand le bâtiment va, tout va ! La formule, qui date du 19e siècle, est une vérité consacrée qui pose la construction ou le BTP comme principal moteur de la croissance, capable d’entrainer et de faire prospérer le reste de l’économie nationale. Toutefois, le poids de la construction dans la valeur ajoutée n’a cessé de se réduire par ces temps de crise sanitaire.

D’ailleurs, de la même manière que de dire « désindustrialisation », on pourrait aisément parler de la « déconstruction » sans que personne n’en ait à redire, tant nos chantiers sont, pratiquement à l’arrêt, aussi bien à Casablanca locomotive du secteur BTB que dans les principales villes du Royaume. Pourtant, nos Institutions mères ne sont pas de cet avis. En effet et alors que les travaux sont à l’agonie dans de nombreux chantiers, faisant ainsi montre d’un malaise du secteur BTB pour le commun des observateurs, l’immobilier marocain, selon les institutions est au meilleur de sa forme et aurait même une tendance globalement à la hausse.

Bank Al-Maghrib et l’Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) relèvent une certaine amélioration de l’indice des prix des actifs immobiliers, en glissement annuel, de 1,8 % au 1ᵉʳ trimestre de 2021. Dans une note sur la tendance globale du marché immobilier au premier trimestre 2021, la banque centrale et l’ANCFCC expliquent que cette augmentation se justifie par la hausse de 1,2 % des actifs résidentiels et de 2,9 % pour les terrains et les biens à usage professionnel ».

Concrètement, signale-t-on, les prix du résidentiel ont flambé de 1,2 %. Il en a été de même pour les appartements (0,9 %), les maisons (1,8 %) et les villas de l’ordre de 4,6 %. En outre, le rapport indique une forte progression au niveau des ventes jusqu’à 42,4 % pour les 42,3 % pour les appartements, 38,3 % pour les maisons et de 59,9 % pour les villas.

Quant au foncier, les prix des terrains ont augmenté gentiment atteignant 2,9 %, en glissement annuel pendant que les transactions, elles, se sont accrues de 76,1 %. Les prix par ville au cours du premier trimestre, la note fait ressortir une certaine stagnation à Rabat et à Casablanca, une hausse de 35 % à Marrakech et un repli de 1,2 % à Tanger, renseignent les économistes de la banque centrale et de la DEPF.

Cela étant, force est de constater que le ralentissement du taux de progression des crédits bancaires dans l’immobilier ont dégringolé passant 3,2 % à 2,6 % par rapport au premier trimestre 2020. Une étude sur la politique de l’habitat au Maroc, publiée en 2019, avait dévoilé que la demande en logement ira crescendo pour atteindre son point culminant entre 2020 et 2025. Mais c’était visiblement sans compter les effets déplorables du Covid-19 sur le secteur de l’immobilier en général.

Cette tendance un professionnel de l’immobilier, fondateur et gérant de « Spécial Immo », Khalid Tegmouss nous la confirme autrement. « C’est tout le contraire. Depuis l’annonce par la DGI de la réduction des frais d’enregistrement (soit 50% de moins) les ventes ont progressé mieux qu’avant le Covid. Et l’épopée continue, en principe jusqu’à la fin de l’année puisque le décision (projet toujours au parlement) serait prorogée. C’est carrément une bouffée d’oxygène pour le secteur qui était déjà difficulté bien avant la pandémie. La morosité du secteur immobilier ne peut être imputée rien qu’à la pandémie. D’autres facteurs viennent porter préjudice à ce secteur sensible, en l’occurrence, les taux d’intérêt, le temps du traitement des dossiers de crédit par les banques, la cherté du foncier, des plans d’aménagement rigides, etc. ».

Si tous s’accordent à le dire on veut bien leur prêter l’oreille. Cependant en constatant, que grues, engins et appareils divers ne tournent pas à plein régime sur les différents chantiers, qui peinent à redémarrer ou sont carrément à l’arrêt on a du mal à y voir clair. C’est bien simple, jamais depuis le début de notre indépendance la construction n’aura pesé aussi peu dans la création de valeur au Maroc. Le BTP n’est-il pas en train de nous conter l’histoire de son épuisement victime en cela de son hypertrophie trop vite dégonflée ? En effet, la demande de logement est en grande partie satisfaite et la construction neuve n’a fait que suivre les évolutions de la démographie et du modernisme au regard des divers chantiers à tel point où de nous dire que nous serions aujourd’hui arrivés à sature, serait la normalité de la chose. Et pourtant…