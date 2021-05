Basketball Africa League : L'AS Salé continue son épopée et s'attaque au Petro Luanda en quarts

L’AS Salé fait un pas de plus vers le sommet. Auteur d’un parcours honorable, le club marocain continuera de briller en Basketball Africa League en essayant de s’imposer face au Petro Luenda, mercredi à la salle Arena de Kigali, en match comptant pour les quarts de finale.

La première édition de cette compétition créée avec le soutien de la FIBA et de la NBA était prévue pour 2020 mais a été reportée d’un an à cause de l’épidémie de coronavirus.

L’AS Salé continue de se battre pour une place en haut du podium lors de cette première édition de la Basketball Africa League (BAL), qui se tient du 16 au 30 mai. Les Slaouis ont terminé deuxième du classement du groupe B avec 5 points, derrière Petro Luanda (6 pts).

Lors de la première journée, l’équipe de Bouregreg avait réalisé l’essentiel en battant la formation des Forces Armées et Police (FAP) du Cameroun sur le score trop serré de 87-84.

Le club slaoui a continué sur sa bonne forme en signant une deuxième victoire dans cette compétition en battant haut la main la formation de l’AS Police du Mali sur le score de 88-79, avant de s’incliner dimanche face au Petro Luanda, 97-70.

Les hommes de Saïd Bouzidi espèrent se rattraper lors des quarts de finale, où ils pourraient à nouveau rencontrer les Angolais et ce n’est pas le talent qu’il leur manque.

En effet, l’ASS bénéficie de joueurs expérimentés, à l’instar des Américains Terrel Stoglin et Jondre Jefferson et du Macédonien Nenad Zivkovic, ainsi que du Marocain Adam El Ghazi, qui a joué l’année dernière pour le club français de SMUC Marseille, en plus du retour de Soufiane Kourdou, Abderrahim Najah et du vétéran Zakaria Mesbahi et Yassine El Mahssini.

A rappeler que l’ASS a remporté en 2017 la coupe d’Afrique des clubs champions, organisée en Tunisie, en battant en finale l’Etoile de Rades. Il s’agit du deuxième club marocain à avoir soulevé ce trophée après le Maghreb de Fès en 1998.

La première participation africaine de l’équipe Slaouie remonte à 2010 au Bénin, avant une deuxième apparition à domicile, à Salé en 2011, puis en 2016 au Caire. Lors de ces trois participations, l’ASS a terminé au pied du podium.

Formé en 1928, les sept fois champions du Maroc sont l’un des plus anciens clubs de basket du continent, mais pendant la majeure partie de leur existence, ils se sont contentés de rattraper les chiffres de la ligue.

L’AS Sale a terminé deuxième à quatre reprises; en 2004, 2007, 2008 et 2009. Ils ont finalement été sacrés champions en 2010, soit 82 ans après la formation du club.

Avec le barrage brisé, les Corsaires ont continué à dominer la ligue, remportant six autres titres, y compris des triomphes consécutifs de 2015.

Après avoir conquis le pays, ils ont ensuite fait de même sur le continent, remportant la FIBA ​​Africa Champions Cup en 2017 sous El Bouzidi et terminant finalistes en 2018.

Les quarts de finale de la Basketball Africa League seront disputés par les deux premières équipes des trois groupes, en plus des deux meilleures équipes classées 3èmes.

Voici le programme des quarts de finale de la Ligue africaine de Basketball (GMT):

Mercredi 26 mai :

(15h30) Zamalek (Égypte) – Forces armées et Police Basketball (Cameroun)

(19h00) AS Salé – Petro Luanda (Angola)

Jeudi 27 mai :

(15h30) Union Sportive Monastirienne (Tunisie) – AS Douanes (Sénégal)

(21h00) Patriots (Rwanda) – Ferroviario de Maputo (Mozambique).