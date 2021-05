El Ferdaous annonce la création d’un Media Holding public avec la SNRT, 2M et Medi1 TV

Othman El Ferdaous, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, a annoncé la création d’un « Média Holding Public » comprenant la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT), 2M et Medi1 TV, sous l’égide de la SNRT.

Selon le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, la SNRT s’est transformée en société holding après son entrée au capital de la deuxième chaîne et celui de Medi1 TV.