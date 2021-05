Euro 2020 : A quelques semaines du coup d'envoi, que faut-il attendre de cette édition pas comme les autres?

La crise du coronavirus a chamboulé le déroulement les tournois nationaux, continentaux et internationaux à travers le monde et l’Euro 2020 ne fait pas exception. Initialement prévue l’année dernière, la compétition européenne se déroulera à l’été 2021 bien qu’elle garde son appellation de l’année dernière. Cette édition spéciale qui marque les 60 ans du tournoi réserve bien des surprises. Que faut-il attendre de l’Euro 2020 à l’ère du coronavirus?

Euro 2020 se déroulera désormais entre le 11 juin et le 11 juillet 2021. Le tournoi devrait se jouer dans 12 villes de différents pays d’Europe, avec la finale à Londres le 11 juillet.

Avec la grande majorité des pays européens soumis à des mesures de verrouillage strictes, l’UEFA n’a pas encore décidé avec précision comment et où se déroulera l’Euro 2020.

Le plan original d’une compétition à 24 équipes dans 12 villes différentes à travers le continent, de Dublin, en Irlande à l’ouest à Bakou, en Azerbaïdjan à l’est, reste en place, mais les points d’interrogation sont importants sur de nombreux aspects des 51 matchs européens.

Les 24 équipes du tournoi final ont la garantie de jouer au moins trois matchs avant que les meilleurs joueurs de la phase de groupes ne passent à la phase à élimination directe, où les choses deviennent encore plus excitantes.

À partir de là, chaque match est une mort subite. Deux équipes se rendront finalement à la finale du 11 juillet au stade de Wembley à Londres.

Les supporters seront-ils autorisés dans les stades?

Ce fut une longue saison de sièges vides et de faux bruits de foule et les fans semblent avoir manqué aux joueurs. Bien que le nombre de supporters autorisés sur les sites du tournoi dans les 11 villes reste incertain, l’UEFA a confirmé que tous les sites accueillant la compétition permettront aux spectateurs d’assister aux matches, mais avec des protocoles d’entrée stricts dans les stades.

Wembley vise à accueillir une capacité de 25% pour les huitièmes de finale et trois matches de groupe. Séville, Amsterdam, Rome, Bucarest, Glasgow et Copenhague accueilleront chacun 25 à 33% de la capacité standard du stade.

Cependant, Budapest a confirmé accueillir 100% de la capacité du stade, avec Bakou et Saint-Pétersbourg visant à accueillir des capacités de 50%.

Munich accueillera 22% de la capacité du stade, ce qui se traduit par une moyenne de 14500 fans. De même, 12000 spectateurs assisteront au match de l’Euro 2020 au Hampden Park de Glasgow, soit près de 25% de la capacité moyenne du stade.

Dans le respect des mesures sanitaires et afin d’assurer le bon déroulement de la compétition, toutes les équipes concernées devront probablement se conformer aux mêmes réglementations qui ont été en place dans le match de club depuis le retour du football l’été dernier.

Il est, en effet, très probable que les équipes soient dans des bulles pendant toute la durée du tournoi, avec des tests réguliers des joueurs, des entraîneurs et des officiels.

L’Euro 2020, entre absences notoires et retours fracassants

Alors que la plupart des nations ont fourni la liste de leurs joueurs convoqués, étendue à 26, plusieurs changements (et nouveautés) ont secoué le monde du football.

Le plus marquant, est sans doute celui du retour de Karim Benzema en équipe de France, après six ans d’absence. Celui qui a longtemps été acclamé pour figurer sur la liste des Bleus après avoir été banni pour une histoire de sextape, peut enfin retrouver son maillot français, pour le plus grand bonheur de ceux qui suivent son évolution au sein du Real Madrid, club dans lequel il a remporté de nombreux trophées.

La star de 33 ans, qui évolue depuis 2009 à la Casa Blanca est considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs attaquants d’Europe, sacré meilleur joueur du Championnat d’Espagne en 2020 et récemment le meilleur joueur français évoluant à l’étranger. Avec les Bleus, il comptait déjà 87 sélections et 27 buts pour l’équipe de France.

L’international français a ainsi retrouvé sa place après avoir arrangé les choses avec Didier Deschamps qui semble ravi de cette addition qui fera sans doute du bien à l’effectif.

Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l’on m’accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous… et à tous ceux qui m’ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien 🙏🏼 #AllezLesBleus #Euro2021 #Blessed #AlHamdullilah pic.twitter.com/b8PJj1BATm — Karim Benzema (@Benzema) May 18, 2021

Le bonheur d’un madrilène est suivi par le malheur de d’autres madrilènes à la nationalité espagnole. En effet, la liste de Luis Enrique pour la Roja a été marquée par l’absence des joueurs de la Casa Blanca. Aucun d’entre eux n’a été sélectionné, à commencer par le capitaine Sergio Ramos, qui a subi une campagne de blessures et n’a commencé que 15 matches de Liga cette saison.

Son omission est néanmoins une surprise, étant donné qu’il a disputé 180 matches avec l’équipe nationale d’Espagne, remportant une Coupe du monde et deux titres de champion d’Europe. C’est la première fois que Ramos n’est pas nommé dans une équipe espagnole pour un tournoi majeur depuis l’Euro 2004.

Les autres joueurs du Real, Dani Carvajal, Lucas Vazquez, Isco, Nacho et Alvaro Odriozola n’ont pas réussi à se faire une place dans la liste.

Le gars du jour au lendemain il met Ramos à la porte. Aucune délicatesse. Pas de transition. Il met le capitaine d'une nation dehors. Comme ça. Capitaine emblématique d'un nation et avec un palmarès de sa nation. Que 24 joueurs. Il y a une volonté de faire mal. — 🇵🇸 Real Madrid – French (@RMadridFrench) May 24, 2021

A l’instar de Benzema, Zlatan Ibrahimovic a également été annoncé de retour en sélection suédoise, avant une grosse désillusion. En effet, la star de l’AC Milan devra encore attendre avant de reporter le maillot de sa nation, à cause d’une blessure qui le gardera loin des terrains.

Ibra est sorti de sa retraite internationale en mars après une interruption de près de cinq ans et devait faire partie de l’équipe de alors que la Suède devrait commencer à jouer contre l’Espagne le 14 juin.

Même cas de figure du côté de l’Allemagne qui devra se passer de Marc-Andre Ter Stegen en raison d’une opération au genou.

Ter Stegen ne compte que 24 sélections en équipe d’Allemagne. Le sélectionneur Joachim Löw a toujours privilégié le gardien du Bayern, Neuer, également capitaine de la Mannschaft, lorsqu’il était en mesure de jouer.

Qui sont les favoris?

Les projecteurs sont braqués sur la France qui détient sans doute l’un des effectifs les plus forts. Champions du monde 2018, les Bleus pourront compter sur les meilleurs joueurs des meilleurs championnats tels que Kylian Mbappé, Antoine Grizemann, Karim Benzema, Paul Pogba ou encore N’Golo Kanté.

L’Angleterre a parcouru un long chemin ces dernières années et produit joueur après joueur. Leur plan de développement à long terme semble avoir porté ses fruits.

La France est bien sûr la favorite sur le papier et pour cause. Les champions du monde ont tout simplement la meilleure équipe.

L’Espagne et l’Allemagne sont quelque peu en transition mais toujours capables de remporter des trophées. Ils développent également de jeunes talents qui mettent l’eau à l’œil.

Ailleurs, le Portugal , champion de 2016, a sans doute une équipe en béton, à commencer par son leader Cristiano Ronaldo entouré entre autres Ruben Dias, Bruno Fernandes, Bernardo Silva et Diogo Jota.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo sings Portuguese anthem at EURO 2016 final 💪 Passion level here = _____ / 💯@selecaoportugal | @Cristiano pic.twitter.com/iBZ3vqY1XH — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) May 18, 2021

Le tournoi étant organisé dans un certain nombre de pays, l’Angleterre a plus d’avantages à domicile que quiconque. Chacun de leurs trois matchs de groupe se déroulera à Wembley, alors qu’ils pourraient également disputer les 16 derniers matchs, demi-finale et finale à domicile.

Hormis les géants réémergent que sont les Pays-Bas et l’Italie, il y a quelques nations qui cherchent à faire leur marque à l’Euro 2020. La Croatie, qui ne devrait jamais rentrer chez elle avec le trophée, essaiera d’en faire mieux qu’à la Coupe du monde 2018.

L’Ukraine et la Turquie sont sur le point de promettre de nouvelles générations, tandis que le Pays de Galles a encore Gareth Bale pour les inspirer aux sommets qu’ils ont atteints il y a cinq ans.

Le groupe F est facilement le «groupe de la mort» cette année, avec le champion de l’Euro en titre, le Portugal, opposé aux deux derniers vainqueurs de la Coupe du monde en France (2018) et en Allemagne (2014); les deux derniers jouent le 15 juin. Le match France-Portugal du 23 juin est une revanche de la finale de l’Euro 2016.