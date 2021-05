Coronavirus : Plusieurs influenceurs français approchés pour dénigrer le vaccin Pfizer sur les réseaux sociaux

Des influenceurs français ont été contactés par une mystérieuse agence de communication proposant de les payer 2000 euros pour critiquer le vaccin Pfizer sur les réseaux sociaux.

L’agence ciblait les influenceurs français spécialisés dans les contenus scientifiques et médicaux. L’influenceur Jérémie, connu sous le nom de «Docteur JFK» sur TikTok, a déclaré qu’il devait dire que le vaccin Pfizer avait causé trois fois plus de décès qu’AstraZeneca.

« La personne qui m’a contacté voulait rester totalement anonyme mais, en général, lorsque vous êtes en partenariat, vous devez toujours nommer la marque. C’était très surprenant », a-t-il expliqué à Franceinfo.

Jérémie compte 62,9 milliers d’abonnés sur TikTok. Il a déclaré qu’il avait décliné les 2 000 € qui lui étaient offerts car cela allait à l’encontre de ses principes.

Le youtubeur Léo Grasset, connu sous le nom de «DirtyBiology», a reçu un message similaire le 24 mai. « C’est étrange. J’ai reçu une proposition de partenariat qui consiste à déglinguer le vaccin Pfizer en vidéo. Budget colossal, client qui veut rester incognito et il faut cacher la sponso. Éthique/20. Si vous voyez des vidéos là dessus vous saurez que c’est une opé, du coup », a-t-il écrit sur son compte Twitter.

C'est étrange.

J'ai reçu une proposition de partenariat qui consiste à déglinguer le vaccin Pfizer en vidéo. Budget colossal, client qui veut rester incognito et il faut cacher la sponso.

Éthique/20. Si vous voyez des vidéos là dessus vous saurez que c'est une opé, du coup. pic.twitter.com/sl3ur9QuSu — Léo Grasset (@dirtybiology) May 24, 2021

Grasset compte 1,17 million d’abonnés sur YouTube. On lui a demandé de dire que le vaccin Pfizer était responsable de plus de 1000 décès dans le monde et qu’il était plus dangereux que les autres vaccins, a rapporté Le Monde.

Le message contenait également des instructions pour affirmer qu’il n’avait pas été payé pour réaliser le contenu vidéo et pour dire que «les médias grand public ignoraient le sujet».

Le ministère français de la Santé a déclaré qu’il «suivait de près les événements» et a dénoncé «la tentative évidente de répandre la désinformation». Aucun motif clair de la campagne de désinformation n’a été identifié.