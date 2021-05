Journée de l’Afrique : Spotify met en avant les artistes marocains qui brillent sur la scène mondiale

En célébration de la Journée de l’Afrique, Spotify braque les projecteurs sur les artistes du continent africain les plus écoutés dans le monde, dont nombreux issus du Maroc.

Avec des fans de Londres à Paris et d’Amsterdam à Sydney écoutant leur musique en streaming via Spotify, le chanteur et compositeur nigérian populaire, Burna Boy, figure sur la première marche du podium.

Le beatmaker et guitariste marocain Saib embrasse la culture du melting-pot mondial et a fait des vagues sur la scène internationale Lo-Fi avec des fans de musique des États-Unis, du Royaume-Uni, du Brésil, de l’Allemagne et du Canada. Son succès l’a placé en tête des artistes marocains les plus écoutés en streaming en dehors du Maroc.

Le Rappeur ElGrandeToto figure dans le top 5 des artistes marocains les plus écoutés hors du Maroc et traverse même la Méditerranée avec Caméléon, un album électrique et très synergique. De » Santa Fe » à » Halla halla « , ElGrandeToto mélange magistralement l’arabe, le français et l’anglais, mettant en lumière la richesse musicale de la scène marocaine, tout en réussissant à toucher la scène internationale avec ses collaborations inédites.

Le succès mondial phénoménal du tube Beautiful Tango de l’artiste marocaine Hindi Zahra et de son dernier album Homeland a assuré à l’artiste une place sur la liste des artistes marocains les plus écoutés en dehors du Maroc.

« Le Maroc a toujours été un marché passionnant en raison de la diversité de son public et de sa grande ouverture à la musique africaine. Nous avons récemment remarqué que nos auditeurs au Maroc consomment beaucoup de musique Afro et vous pouvez vraiment sentir l’influence du continent sur le son de la nouvelle scène. Beaucoup de titres que vous trouverez sur notre playlist Arab Afro sont d’artistes marocains », explique Rami Mohsen, Directeur de la musique chez Spotify Moyen-Orient et Afrique du Nord.

« Avec plus de 356 millions d’auditeurs dans le monde, Spotify continuera à exploiter la puissance de sa portée pour mettre en relation les fans et les artistes africains d’une manière qui n’était pas possible auparavant et améliorer la découverte de leur musique en dehors de leur pays d’origine », a-t-il ajouté.

En outre, le 24 mai, pendant la semaine de la Journée de l’Afrique, la liste de lecture Global X de Spotify sera reprise. La playlist mettra en avant les plus grands artistes africains à travers les régions et chaque jour, la couverture de la playlist sera dédiée à des artistes tels que Lady Du (Afrique du Sud), DaVido (Niger), Sarkodie (Ghana), Nadia Mukami (Kenya), ElGrandeToto (Maroc), Mohammed Ramadan (Egypte) et Diamond Platinumz (Tanzanie).

Les artistes africains les plus écoutés dans le monde (mars – mai 2021)

Burna Boy Aya Nakamura Seether Wizkid Master KG

Les artistes marocains les plus écoutés en dehors du Maroc :