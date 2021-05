Othman El Ferdaous annonce la création d'un pôle audiovisuel public incluant 2M, Medi1 et la SNRT

Lors de son apparition au JT d’Al Aoula, Le ministre de la culture, Othman El Ferdaous a annoncé la création d’un pôle audiovisuel public détenu par la SNRT qui prendra également les commandes de 2M et Médi1TV.

La SNRT est désormais une société holding après son entrée au capital de Médi1TV et de 2M. La création de ce pôle audiovisuel public se veut être un moyen de « créer des marges de financement et de développement, que ce soit en termes de stratégie marketing ou publicitaire, en plus des marges en matière de formation des ressources humaines », explique le ministre.

Les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon), ainsi que la crise du coronavirus ont affaibli le modèle de consommation audiovisuelle au Maroc, malgré les excellentes mises à niveau des départements de l’information des trois principales chaînes audiovisuelles 2M, Al Aoula et Médi1TV, qui ont connu une hausse d’audience aussi bien pendant le confinement que la période du ramadan.

Toutefois, comme l’explique El Fedaous, ces chaînes font face à des moyens financiers insuffisants et des difficultés, notamment depuis la baisse des subventions de l’état.

Ferdaous annonce par ailleurs la finalisation imminente du contrat programme entre l’Etat et le nouveau pôle, qui donnera à cet opérateur de la visibilité sur plusieurs années.