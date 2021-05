Revue de presse quotidienne de mardi 25 mai 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi 25 mai 2021

Le Matin :

• Grâce au Maroc, l’Espagne a arrêté de nombreux terroristes et évité des attentats meurtriers. L’ancien ministre espagnol de la Défense et ex-responsable des services de renseignements, José Bono, a mis en exergue l’importance fondamentale du Maroc dans la lutte menée par son pays contre les réseaux terroristes radicaux. « En tant qu’ancien ministre de la défense et ancien chef des services de renseignements, je tiens à vous assurer que grâce au Royaume du Maroc, l’Espagne a pu arrêter de nombreux terroristes radicaux et grâce au Maroc nous avons pu éviter des attentats meurtriers », a souligné Bono qui était l’invité, dimanche soir, d’une émission sur la chaîne espagnole « La Sexta ». Ne pas reconnaître les efforts déployés par le Maroc en faveur de l’Espagne est un « suicide », a fait observer Bono, également ancien président du Congrès des députés, mettant en garde contre toute attitude portant atteinte aux relations bilatérales.

• Une convention de partenariat a été signée, à Casablanca, par le le Cluster solaire et le Centre régional d’investissement (CRI) Drâa-Tafilalet, visant à soutenir les projets respectueux de l’environnement au niveau de cette région. En vertu de cette convention, le CRI Drâa-Tafilalet et le cluster solaire s’engagent, à travers cette collaboration stratégique, à mobiliser leurs intelligences, converger les efforts et mutualiser leurs moyens pour mettre en œuvre des actions majeures, à savoir une stratégie de développement régional de l’écosystème tout en se basant sur les partenaires locaux du Cluster Solaire et du CRI Drâa -Tafilalet, un programme entièrement personnalisé selon les besoins et le niveau de maturité des porteurs de projets qui vont bénéficier de diverses prestations, allant d’un cursus de pré-incubation à l’accélération en passant par l’incubation, leur permettant de bâtir et de développer leurs business.

L’Economiste :

• Covid-19 : Guéguerre en sourdine entre biologistes et pharmaciens. La distribution du test antigénique Covid au grand public est à l’origine d’une tension sournoise entre les biologistes et les pharmaciens alors qu’elle n’est même pas autorisée par les pouvoirs sanitaires. A l’évidence, les biologistes s’opposent à la vente des tests dans les pharmacies non pas seulement pour des questions de périmètre professionnel, mais aussi en raison des enjeux économiques derrière ce nouveau produit. En effet, si les autotests sont vendus dans les pharmacies, les utilisateurs ne seront plus obligés de faire appel aux services des laboratoires qui facturent les tests Covid autour de 1.000 DH. La différence de prix est énorme: ces autotests, qui ont commencé à être importés au Maroc depuis le début de la pandémie, sont vendus pour le moment exclusivement aux médecins dans le cadre de la commande publique autour de 70 DH l’unité.

• Les traiteurs veulent de la visibilité. Le bureau exécutif de la Fédération marocaine des traiteurs a tenu récemment sa réunion mensuelle à Casablanca avec notamment au programme l’examen des derniers développements du secteur. Les membres du bureau exécutif ont décidé à l’unanimité de demander au gouvernement d’élaborer un protocole de santé permettant le retour au travail, plus de visibilité sur la date de reprise des activités du secteur des traiteurs et de satisfaire la demande de la fédération relative à l’exonération et la réduction fiscale. Si les cafés et restaurants sont autorisés à ouvrir jusqu’à 23h, les traiteurs se sentent exclus.

Aujourd’hui Le Maroc :

• » Le Maroc, un pays très important pour la BERD ». Le Maroc est un pays très important pour la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD), a assuré la présidente de la Banque, Odile Renaud-Basso, ajoutant qu’elle souhaite avoir l’opportunité d’établir des échanges approfondis avec les autorités marocaines et partenaires sur les enjeux auxquels le pays est confronté et voir comment la BERD peut mieux l’accompagner dans ce sens. “Si la BERD a vraiment mobilisé toutes ses capacités en 2020 pour aider le pays à faire face à la crise sanitaire et limiter son impact économique, l’heure étant aujourd’hui à l’accompagnement du pays et les clients marocains dans la reprise économique et le soutien à la croissance”, a fait observer la présidente. “Nous espérons pouvoir avoir une situation de retour vers la normale, notamment avec les progrès faits en matière de vaccin et de lutte contre la pandémie”, a-t-elle dit dans un entretien.

• Psychotropes : L’ordonnance sécurisée bientôt au Maroc. La délivrance et la prescription des psychotropes au Maroc seront bientôt soumises à des règles plus strictes avec la mise en place de l’ordonnance sécurisée qui est infalsifiable. Le président du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), Hamza Guedira, a confié au journal avoir reçu, lundi 24 mai un projet de circulaire de la part du ministère de la santé où il devra donner son avis sur cette nouvelle mesure. «Sa mise en place devrait se faire très rapidement», indique le président du CNOP. Avec l’entrée en vigueur très prochainement de cette nouvelle mesure, aucune prescription des médicaments psychotropes ne sera autorisée avec une ordonnance ordinaire.

Maroc Le Jour :

• Madrid appelé à la clarté politique et morale. L’Union socialiste des forces populaires (USFP) a appelé le gouvernement espagnol à « cesser d’insulter le Maroc » et à commencer à aborder la politique d’amitié et de bon voisinage dans le cadre de la clarté et de la responsabilité politique et morale au service de la paix, de la sécurité et de la coopération dans la région. « Je vous écris aujourd’hui alors que les relations entre nos deux pays sont au plus mal à la suite du recours du gouvernement espagnol à la plus grande escalade possible », déplore le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar dans une lettre adressée au président du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol (PSOE), Pedro Sanchez.

• INDH à Ifrane : 110 projets d’un investissement de 74 MDH en 2019 et 2020. Un total de 110 projets ont été initiés en 2019 et 2020 au niveau de la province d’Ifrane, pour une enveloppe budgétaire de 74 millions de DH, dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH). Ces projets, dont 4 sont en cours de réalisation, portent sur l’achat de matériel médical et biomédical pour les unités hospitalières de la province, la réhabilitation des maisons de l’étudiant et de l’étudiante, la création de maisons de maternité à Azrou et Timahdite et l’acquisition de 60 véhicules pour le transport scolaire au profit des communes de la province, selon des données présentées vendredi lors d’une journée sur « Covid-19 et éducation : Bilan et perspectives pour préserver les acquis », organisée à l’occasion de la célébration du 16ème anniversaire de l’INDH.

Al Bayane :

• Les accointances douteuses de Madrid avec les hors-la-loi. Accueillir ou faciliter le passage de personnes hors-la-loi par son territoire semble une pratique courante dans cette Espagne de Podemos qui s’est embourbée dans un tissu de mensonges et de mésaventures poussant les relations avec le Maroc au point de rupture. Le dénommé Brahim Ghali, chef de la junte séparatiste du Polisario qui se fait soigner actuellement dans un hôpital à Logrono, dans le nord du pays, n’est pas le premier criminel à séjourner dans le pays ibérique en violation de toutes les lois et de tous les principes de l’État de droit. Il n’y a pas si longtemps, en janvier 2020 pour être précis, Podemos, le parti de Pablo Iglesias, a plongé sans gêne toute l’Espagne dans une profonde polémique en accueillant Delcy Rodriguez, vice-présidente du régime totalitaire vénézuélien de Nicholas Maduro, malgré l’interdiction qui pèse sur elle de pénétrer sur le territoire de l’Union européenne ou d’y transiter.

• L’accueil par l’Espagne d’un tortionnaire sur son sol, une « grave erreur ». Le Front Populaire, un des principaux partis politiques en Mauritanie, a qualifié de « grave erreur » l’accueil sur le sol espagnol du chef des milices séparatistes du « polisario », le dénommé Brahim Ghali. « Le fait d’accepter le chef du -Polisario- sur son territoire relève d’une grave erreur de la part du gouvernement espagnol », a déclaré à la MAP Mohamed Mahmoud Tolba, président du Front Populaire (FP) et vice-président de la Coalition Vivre Ensemble (CVE). Cet homme a « commis des crimes d’une extrême gravité qui au-delà des Marocains, ont également touché des ressortissants mauritaniens dont le sort reste inconnu », a-t-il dénoncé. Le président du parti mauritanien a salué le rôle humanitaire du Maroc dans la lutte contre l’immigration irrégulière en accueillant plusieurs dizaines de milliers de Subsahariens sur son territoire.

L’Opinion :

• Bouchareb visite le chantier du nouveau siège de l’ENA de Tétouan. La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Nezha Bouchareb, a effectué une visite du chantier du nouveau siège de l’Ecole nationale d’architecture (ENA) à Tétouan, pour s’enquérir de l’aménagement de ses locaux et de leur stade d’avancement. Cette école, dotée d’une capacité d’accueil globale de 400 étudiants, vise à répondre à un certains nombre de défis, notamment d’aménagement, d’efficacité énergétique, d’optimisation de la consommation en eau, et d’intégration du projet dans son environnement, à travers la conception et les matériaux utilisés, a fait savoir la ministre.

• Béni Mellal : Cérémonie de clôture de la 1ère édition des Olympiades régionales de l’entreprenariat. La Direction Régionale de l’Office de Formation Professionnelle et de Promotion de Travail (OFPPT) de Béni Mellal-Khénifra a organisé, en partenariat avec le Centre Régional d’Investissement (CRI) et l’Association pour la Promotion de l’Éducation et de la Formation à l’Étranger (APEFE), la cérémonie de clôture et de remise des prix aux gagnants de la première édition des Olympiades régionales de l’Entreprenariat. Cette cérémonie, organisée à la Chambre d’Agriculture de Béni Mellal-Khénifra, marque l’aboutissement d’une compétition qui s’est étalée sur quatre mois, et qui a connu la participation de plus de 130 stagiaires appartenant à 31 établissements de l’OFPPT sur cinq provinces de la région de Béni Mellal-Khénifra.

Libération :

• L’Europe doit être au rendez-vous de sa politique migratoire. L’Europe doit être au rendez-vous de sa politique migratoire, a affirmé le chef de la diplomatie française, Jean Yves Le Drian, qui réagissait à l’afflux de migrants sur Sebta et Melilla, sur fond de crise diplomatique entre le Maroc et l’Espagne après que Madrid a déroulé le tapis rouge à Brahim Ghali, le chef du mouvement séparatiste du « Polisario ». La récente crise migratoire aux portes de l’Europe, « montre de manière très forte et très spectaculaire, la nécessité de faire en sorte que l’Europe soit au rendez-vous de sa politique migratoire. Elle ne l’est pas », a souligné le ministre français des Affaires étrangères et de l’Europe, l’invité de l’émission hebdomadaire « Le Grand Jury » de LCI-RTL, consacrée à la politique française. Selon Le Drian, les récents « incidents » à Sebta sont « tout à fait regrettables ». « Il y a une relation en ce moment assez compliquée entre l’Espagne et le Maroc et je souhaite que cela puisse se rétablir le mieux possible. Parce que jusqu’à présent, il y avait sur la question de l’immigration une relation plutôt positive, partagée entre le Maroc et l’Espagne », a-t-il dit.

• Aéroport Mohammed V : mise en œuvre d’un nouveau terminal dédié aux vols intérieurs. L’Office national des aéroports (ONDA) a annoncé la mise en service d’un nouveau terminal dédié aux vols intérieurs à l’aéroport Casablanca Mohammed V. D’un investissement de l’ordre de 95,25 millions de dirhams (MDH), cette nouvelle infrastructure s’inscrit dans le cadre « d’un projet plus large visant l’extension de l’aéroport Casablanca Mohammed V, à travers la construction d’une zone centrale sur trois niveaux, située entre les deux terminaux I et II, et qui a pour objectif de mettre en place une zone arrivée commune au terminal 1 et au terminal 2 », indique l’Office dans un communiqué. Alliant confort et convivialité, ce nouveau terminal, qui s’étend sur une superficie globale de 5.700 m2, offre un cadre agréable pour les passagers des vols intérieurs et ceux en correspondance.

Al Massae :

• RAM : l’immobilisation des avions coûte 2 milliards de DH/an. L’immobilisation de la majorité de la flotte de la compagnie Royal Air Maroc pourrait être maintenue à hauteur de 30% durant les prochaines années. D’après les prévisions, 40% de l’activité du trafic aérien pourrait être exploitée cette année. L’immobilisation de la flotte de la RAM coûte annuellement 2 milliards de DH.

Al Yaoum Al Maghribi :

• Dérouler le tapis rouge, même sanitaire, au chef du polisario, est une offense faite au Maroc. La décision de l’Espagne de « dérouler le tapis rouge, même sanitaire, au chef des séparatistes, est une offense pure et simple faite au Maroc », a souligné le Président-Fondateur du Forum de Crans Montana, Jean-Paul Carteron, relevant que le pays ibérique, par cette décision, s’est mis « dans une position que l’on peine à comprendre ». « Aujourd’hui l’Espagne, qui a pourtant bien d’autres sujets urgents de préoccupation, a choisi d’accueillir le chef du polisario, officine patentée anti-marocaine de l’Algérie, pour recevoir des soins médicaux. Il s’agit, de notoriété mondiale, de l’ennemi implacable du Royaume. Celui-ci est poursuivi, en Espagne même, pour des crimes très graves que l’on semble avoir mis entre parenthèses », décrypte Carteron dans une analyse consacrée à la crise diplomatique enclenchée entre le Maroc et l’Espagne après l’accueil en catimini et sous une fausse identité du dénommé Brahim Ghali, mais aussi à l’attitude hostile de la diplomatie allemande envers l’intégrité territoriale du Royaume.

Al Ahdath Al Maghtibiya :

• CDG Prévoyance: Maintien de la certification ISO 9001 version 2015 du SMQ. CDG Prévoyance, opérateur global et intégré en charge de la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA) et du Régime Collectif d’Allocation de Retraite (RCAR), maintient la certification de son Système de Management de la Qualité (SMQ) selon les exigences de la norme internationale ISO 9001 version 2015. Ce maintien de la certification ISO 9001 version 2015 du SMQ intervient suite à l’audit mené du 03 au 05 mars 2021 par le cabinet Bureau Veritas, indique CDG Prévoyance dans un communiqué. Le maintien de la certification ISO 9001 version 2015 couvre les activités relatives à l’ensemble des produits et services de CDG Prévoyance et de ses organismes gérés (CNRA/RCAR), à savoir, la gestion des retraites, la gestion des fonds de solidarité, la gestion des investissements et l’ensemble des activités de pilotage et support, rappelle CDG Prévoyance.

Assahraa Al Maghribiya :

• Dans une note de service adressée aux wilayas de la sûreté nationale, la DGSN appelle à poursuivre la mobilisation pour garantir la stricte application de l’état d’urgence sanitaire et à assurer la sécurité des personnes et des biens. La DGSN a insisté également pour que les services de sûreté incorporent les nouveaux délais du couvre-feu à tous les plans d’action sécuritaire sur le terrain. Il s’agit notamment d’harmoniser les points de contrôle routiers avec les nouveaux horaires et de veiller à la surveillance des heures de fermeture ainsi qu’à la multiplication des patrouilles de police pour lutter contre la criminalité et renforcer le sentiment de sécurité.

Al Alam :

• Safi : Signature d’une convention pour la promotion de l’apprentissage et de l’enseignement de la langue anglaise. La Direction de l’Education nationale à Safi et l’établissement « Bookland publishing » ont signé une convention de partenariat pour la promotion de l’apprentissage et de l’enseignement de la langue anglaise dans les établissements scolaires publics et privés relevant de cette direction. Cette convention s’inscrit dans le cadre de l’ouverture du système éducatif sur son environnement socioéconomique et culturel, et traduit la volonté commune des différents partenaires d’insuffler une nouvelle dynamique à la réforme du système éducatif et de promouvoir la qualité de l’enseignement. Cette convention vise à établir un cadre général de coopération et de partenariat entre les deux parties à travers la mise en place de programmes de formation, éducatifs et des activités conjointes et intégrées pour la formation des cadres éducatifs dans la langue anglaise dans les établissements scolaires publics et privés relevant de la Direction provinciale de Safi.

Bayane Al Yaoum :

• Bourita : L’Espagne a créé la crise avec le Maroc et l’a fait assumer à l’Europe. L’Espagne a créé la crise avec le Maroc et l’a fait assumer à l’Europe, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. « L’Espagne n’a pas consulté l’Europe avant de prendre les décisions qui touchent les intérêts du Maroc. L’Espagne n’a pas consulté l’Europe avant de passer outre des normes Schengen pour accepter l’entrée de manière frauduleuse d’une personne recherchée par la justice espagnole (Brahim Ghali, chef du « Polisario », NDLR ). L’Espagne a créé une crise et elle veut l’assumer à l’Europe », a indiqué Bourita qui était l’invité d' »Europe Soir week-end » sur Europe1. Selon le ministre, « il faut placer la crise entre le Maroc et l’Espagne dans un contexte ». « Un contexte de crise bilatérale entre le Maroc et l’Espagne » et « une crise qui n’a rien à voir avec l’Europe, une crise qui a été créée par une décision nationale de l’Espagne sans concertation avec ses partenaires européens ».

Rissalat Al Oumma :

• Khouribga/INDH : Plus de 48 MDH pour réaliser 51 projets au titre de la 1ère tranche 2021. Le comité provincial de développement humain (CPDH) de la province de Khouribga vient de valider 51 projets d’un financement global de plus de 48 millions de dirhams (MDH), dont une contribution de l’INDH de près de 32,5 MDH, au titre de la première tranche de l’année 2021. Ces projets, qui couvrent les quatre programmes phares de l’INDH, visent à améliorer les indicateurs de développement dans la province en remédiant aux déficits en termes d’infrastructures et de services de base en milieu rural et en élargissant les offres socioculturelle et sportive et éducationnelles. Ainsi, dans le cadre du programme 1 intitulé « Rattraper les déficits en infrastructures et services sociaux de base », le CPDH, réuni sous la présidence du gouverneur de la province de Khouribga, a validé 18 projets d’un montant global de près 25,28 MDH dont 12,78 MDH de l’INDH au profit de 3.480 personnes.