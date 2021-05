Mali: Vers un nouveau coup de force?

Le Mali où un nouveau gouvernement a été nommé ce lundi, semble vivre une nouvelle crise. Le président et le Premier ministre de transition, Bah Ndaw et Moctar Ouane, auraient été conduits sous la contrainte par des soldats au camp militaire de Kati, près de Bamako.

En citant des sources concordantes, l’AFP indique que les chefs de l’exécutif de transition, ont été conduits à Kati, haut lieu de l’appareil militaire malien, là même où le président élu Ibrahim Boubacar Keïta avait été conduit de force le 18 août 2020 par des colonels putschistes pour annoncer sa démission.

Un haut responsable militaire a pour sa part fait savoir que « le président et le Premier ministre sont ici à Kati pour des affaires les concernant ».

Peu auparavant, le Premier ministre de transition avait contacté l’Agence de presse française pour indiquer avoir été emmené sous la contrainte par des soldats chez le président Ban Ndaw.

« Je confirme: des hommes de Goïta (colonel Assimi Goïta, actuel vice-président de la transition, ndlr) sont venus me chercher pour me conduire chez le président qui habite non loin de ma résidence », a dit Moctar Ouane avant que la conversation ne soit interrompue.