Après les drones le Maroc passe commande d’une trentaine de cuirassés Ejder Yalçin

Le Maroc envisage d’acheter une trentaine de véhicules blindés de marque Ejder Yalçın produit en Turquie, par Nurol Makina. Le Royaume étend ainsi son champ d’achat à d’autres pays que ceux dits traditionnels auxquels ses emplettes militaires sont dédiées.

Cela étant, des médias turcs ont fait savoir que la société, Nurol Makina, était en pourparlers avancés avec Rabat pour l’acquisition de ces véhicules pour les Forces armées royales marocaines. Ejder Yalçın est un véhicule de combat blindé produit par l’entreprise spécialisée Nurol Makina, un constructeur de l’industrie de la défense turque qui fabrique entre autres les blindés léger 4×4 Ejder Yalçın et Yörük. Ces véhicules sont prisés dans de nombreux pays du Moyen-Orient, du Golfe, d’Asie, d’Afrique et d’Europe, l’OTAN avec la Turquie et la Hongrie qui vient d’acquérir le cuirassé a ajouté ce produit à son arsenal.

Ejder Yalçın a été développé pour répondre aux besoins opérationnels des unités militaires et des forces de sécurité dans toutes les régions et les conditions de terrain, y compris les zones résidentielles et rurales. Avec ses niveaux élevés de protection et sa capacité opérationnelle, le véhicule sert de plate-forme éprouvée dans le domaine des opérations.

Il également été conçu avec une dizaine de configurations pour différentes tâches. Le véhicule blindé, qui est un leader de classe avec son niveau de protection, sa mobilité et sa capacité de charge utile, peut être un véhicule de destruction explosive; véhicule de défense aérienne; véhicule de contrôle-commande; véhicule de combat; véhicule de reconnaissance chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN); transporteur de personnel; mine / véhicule de détection et de destruction d’explosifs faits à la main; Ambulance blindée et véhicule de surveillance et de sécurité aux frontières.

On le voit le Royaume pour sa défense varie ses achats en fonction de ses besoins et de l’offre. Certes son principal fournisseur (85 à 90% de son arsenal) n’est autre que les Etats-Unis, mais cela ne l’empêche pas de diversifier le complément de son matériel militaire çà et là, en faisant ses provisions, en France (second fournisseur), en Allemagne, en Israël, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne et en Turquie où il compte acquérir une trentaine de blindés Ejder Yalçın après avoir passé commande de 13 drones Bayraktar TB2 ainsi que leurs équipements au sol.

Le joyau turc le TB2 est peu cher, fiable et peut-être l’un des facteurs clés d’une armée pour asseoir sa puissance ou tout au moins sa montée en puissance. Il a moins d’une année le Maroc avait commandé à la France (Société Arquus) 36 véhicules blindés tactiques de marque Sherpa Light Scout et Light ACP. Selon le dernier rapport annuel du Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) sur l’armement, le Maroc fait partie du top 30 des plus gros importateurs d’armes dans le monde. Il est le troisième plus gros importateur d’armes en Afrique après l’Egypte et l’Algérie.

Lors du quinquennat 2016-2020 le Royaume avait participé dans les importations mondiales d’armes à 0,9%, contre 2,1% pour la période 2011-2015. La France qui avait le Maroc comme client privilégié a dû se faire à la raison au fil des ans en tant que principal partenaire militaire stratégique, aujourd’hui, ce sont les Etats-Unis qui le sont devenus et loin devant la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Espagne qui se partageaient les 10 à 15% restants de la part du lion que se réserve l’Oncle Sam. Au classement Global Firepower Index qui classe les plus grandes puissances militaires, le Maroc est classé en 53ème position mondiale.