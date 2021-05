UM5 de Rabat : Un séminaire autour de l'économie culturelle et créative comme levier de développement durable

À l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’Afrique, l‘Institut des Études Africaines relevant de l’Université Mohammed V de Rabat organise en partenariat avec CGLU Afrique, un séminaire sous le thème : « Économie culturelle et créative, levier de développement durable ».

Dans un communiqué, l’UM5 DE Rabat explique que le séminaire, prévu le mardi 25 mai sous format hybride (présentiel : au siège de l’Institut des Études Africaines de Rabat et en ligne), traitera de la place de l’économie culturelle et créative comme élément essentiel à la réalisation de l’Afrique que nous voulons (Agenda 2063 de l’Union Africaine) à savoir la culture, les arts et le patrimoine et la culture, comme un levier de développement durable. Des panélistes de renommée internationale et experts en la matière sont attendus à ce rendez-vous.

Les panélistes échangeront particulièrement sur les industries créatives et culturelles et l’attractivité des territoires, la révolution numérique, accélérateur de réappropriation par les jeunes de la culture et de la créativité africaines, les besoins de formation aux métiers des industries culturelles et créatives ou encore les conditions à mettre en place pour l’émergence de places culturelles à rayonnement international en Afrique.

Par ailleurs, ça sera l’occasion pour des jeunes Africains d’échanger et d’exprimer leurs messages créatifs pour « L’Afrique qu’ils veulent », fait savoir l’UM5 de Rabat, notant que la journée de l’Afrique célèbre aussi l’anniversaire de la signature des accords de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) le 25 mai 1963. C’est l’occasion pour chaque pays, selon elle, d’organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains.

Cette journée coïncide cette année avec 3 évènements majeurs, précise la même source. Il s’agit de l’Union Africaine qui a adopté, pour 2021, le thème « Arts, culture et patrimoine : un levier pour construire l’Afrique que nous voulons », l’ONU qui a déclaré 2021 comme étant une « Année internationale de l’économie créative au service du développement durable » ou encore les Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) qui ont désigné la ville de Rabat « Capitale Africaine de la Culture ».