Coronavirus : L'OMS s'insurge contre la "scandaleuse" inégalité d'accès au vaccin dans le monde

L’inégalité dans l’accès aux vaccins contre le coronavirus dans le monde continue de faire débat au sein de l’organisation mondiale de la santé (OMS), qui juge cette distribution « scandaleuse ».

« Il n’y a pas de manière diplomatique de le dire : un petit groupe de pays qui fabriquent et achètent la majorité des vaccins (…) contrôlent le sort du reste du monde », a déploré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, à l’ouverture de la 74ème Assemblée mondiale de la santé (AMS).

Il a exhorté les 194 États membres et fabricants de médicaments de l’OMS à soutenir une campagne qui verrait au moins 10% de la population de tous les pays vaccinés d’ici septembre et 30% d’ici la fin de l’année.

Ghebreyesus a déclaré que les fabricants de vaccins Covid-19 devraient s’engager à donner 50% de leurs volumes à COVAX, l’initiative mondiale de partage de vaccins, cette année, ou donner le premier refus à COVAX sur les nouveaux lots.

« Le nombre de doses administrées dans le monde jusqu’à présent aurait été suffisant pour couvrir tous les travailleurs de la santé et les personnes âgées, si elles avaient été distribuées équitablement », a-t-il assuré.

L’OMS avait mis en place un mécanisme mondial de fourniture de vaccins, Covax, qui manque cependant de vaccins car les pays riches ont accaparé les doses.

En outre, l’Inde, d’où viennent la majorité des vaccins Covax, a bloqué leurs exportations afin de vacciner sa propre population alors que le pays est ravagé par le virus.

La pandémie de Covid-19 a fait officiellement plus de 3,45 millions de morts dans le monde, un chiffre qui pourrait aller selon l’OMS jusqu’à « environ 6 à 8 millions » de décès directs et indirects. « Les plus vulnérables sont ceux qui souffrent le plus, et je crains que ce soit loin d’être terminé », a averti le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres lors de cette 74ème Assemblée mondiale de la santé.