Couvre-feu et état d'urgence sanitaire : La DGSN veille au grain

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a diffusé une note de service à tous les les services de sûreté régionaux et provinciaux au niveau national, les appelant à «une mobilisation continue et à une préparation en matière de sécurité pour assurer la bonne application de la loi sur l’urgence sanitaire et pour préserver la sécurité des personnes et des biens».

Dans sa note, la Direction d’Abdellatif Hammouchi a souligné que « les services de sécurité devraient introduire les nouvelles dates de couvre-feu, qui ont été fixées par les autorités publiques, dans tous leurs plans de travail sécuritaire sur le terrain, qu’il s’agisse des points de surveillance sur les routes ou du contrôle et de la surveillance des heures de fermeture spécifiées sur le plan administratif, ainsi que le renforcement des patrouilles de sécurité pour lutter contre la criminalité et renforcer ainsi le sentiment de sécurité ».

La nouvelle directive émise par la Direction générale de la sûreté nationale stipule que le report des heures de fermeture des commerces publics et l’imposition du couvre-feu à 23 heures, nécessite l’adaptation des plans de travail de la police avec ces nouveaux horaires afin d’assurer la protection et la sécurité des personnes et des biens. Cela exige également, selon la même note, une application continue des dispositions de la loi sur l’état d’urgence sanitaire, en particulier, l’imposition du port de masques de protection et le respect de la distanciation sociale.

Dans une déclaration à Hespress Ar, une source sécuritaire a expliqué que « justement, la nouvelle directive publiée par la Direction générale de la sûreté nationale table sur la poursuite de la bonne mise en œuvre des dispositions de l’état d’urgence sanitaire à la lumière des nouvelles horaires du couvre-feu ».

La même source a également souligné que cela devrait permettre de préserver la sécurité sanitaire des citoyens, tout en évitant la confusion de certains qui ont mal interprété les nouveaux horaires de couvre-feu comme si c’était un indicateur d’une éventuelle possibilité de lever des conditions de la distanciation sociale.

Pour conclure, notre source a indiqué que « les dispositions de la loi sur l’état d’urgence sanitaire resteront en vigueur, notamment le port obligatoire du masque de protection et le respect des conditions de distanciation». La seule chose qui a changé à l’heure actuelle, souligne la même source, est que les horaires du couvre-feu ont changé et non les dispositions de la loi sur l’état d’urgence sanitaire.