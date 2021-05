Coupes africaines : Le Wydad de Casablanca et le Raja de Casablanca sur la route de la gloire

Le Raja de Casablanca et le Wydad de Casablanca, les seuls deux représentants marocains en Coupes africaines continuent de se frayer un chemin au sommet, en arrivant en demi-finales respectivement en Coupe de la CAF et en Ligue des Champions d’Afriques.

Les deux formations casablancaises ont fait des étincelles en coupes africaines ce week-end réussissant tous deux à se qualifier pour le dernier carré en Coupe de la CAF et en Ligue des Champions d’Afrique.

Le Wydad a maintenant une chance de disputer sa cinquième finale de la Ligue des champions. Les Marocains ont remporté le titre en 1992 et 2017 ‚et ont terminé deuxième en 2011 et 2019.

Les Rouges ont assuré une place en demi-finale in-extremis en s’imposant 1 but à 0 face au MC Alger grâce à une réalisation de Walid El Karti en toute fin de rencontre après avoir concédé le nul en match aller.

Les hommes de Faouzi Benzarti affronteront en double confrontation les Sud-Africains de Kaizer Chiefs pour une place en finale de la Ligue des Champions.

Le public marocain dans son ensemble espère que le Wydad poursuivra son éveil continental en remportant ce titre, mais est conscient qu’il est nécessaire de surmonter l’obstacle de cette confrontation.

Une qualification pour les Rouges sera synonyme de prime de 8,75 millions de dirhams, alloué par la Confédération africaine de football (CAF) aux demi-finalistes de la compétition interclubs la plus importante du continent. Un sacre final rapporterait l’équivalent de 25 millions de dirhams contre 12 millions pour une place de vice-champion.

S’il réussit à atteindre la finale, le WAC sera opposé au vainqueur de l’autre demie ES de Tunis-Al Ahly, ce qui pourrait signifier des retrouvailles de Benzarti avec son ancien club, une hypothèse qui semble le ravir.

« J’espère affronter l’EST en finale… J’ai une très bonne relation avec les Sang et or et avec son président, Hamdi Meddeb, qui est comme un frère pour moi » avait-t-il déclaré.

La finale de la Ligue des champions est prévue pour le stade Mohammed V au Maroc le 17 juillet, les vainqueurs empochant 2,5 millions de dollars.

Le Raja et l’ambition de poursuive sa bonne forme