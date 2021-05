Driss Lachgar au camarade Pedro Sanchez : “Il est temps de discuter du devenir de Sebta et Melilla“

Driss Lachgar a adressé une lettre, en tant que Premier Secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), à son homologue espagnol, leader du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) et non moins chef du gouvernement Pedro Sanchez (dont copie au Parti Socialiste Européen (PSE)) et dont Hespress détient copie.

Sans se vouloir être virulente ou un être un quelconque brûlot, elle décrit ou retrace avec “courtoisie“ les deniers évènements vécus qui “ont mis au plus mal les relations entre nos deux pays“ dévoilant au passage une mise en garde quant à la provocation du Premier ministre espagnol à l’égard du Maroc. Driss Lachgar reproche notamment à Pedro Sanchez sa visite à Sebta occupée et le déploiement de l’armée espagnole qui selon le Premier secrétaire de l’USFP “sont une démonstration de force qui vise à la provocation“. Il dénonce également, le comportement inhumain des forces d’occupation à l’encontre des migrants “en violation flagrante des droits de l’homme et des obligations de l’Etat espagnol“.

Driss Lachgar s’est dit en outre, choqué par l’UE annonçant que “Sebta et Melilla étaient en terres européennes, oubliant qu’elles sont géographiquement en Afrique et qu’elles sont le vestige de l’histoire impérialiste et coloniale honteuse de nombreux pays européens“. Il est temps ajoute-il de discuter du devenir de ces deux villes. Il reproche en outre dans sa missive au camarade Sanchez, la campagne frénétique par de nombreux médias espagnols contre le Maroc et les Marocains avec des descriptions racistes et blasphématoires qui contredisent les principes de l’éthique journalistique. Une campagne qui fait écho à la position espagnole sur le dossier du Sahara Marocain.

Une démarche selon Driss Lachgar qui se veut “conspirationniste visant à encercler le Maroc et qui s’est matérialisée par le soutien financier et médiatique aux séparatistes et à la mise en place d’un axe Madrid-Alger“. Et de citer le cas Ghali en démolissant la thèse « raisons purement humaines » invoquée par l’Exécutif espagnol. Et de s’interroger également sur la responsabilité historique ou administrative de l’Espagne sur les provinces sahariennes du Maroc qui dit-il, “ne participe plus que de la nostalgie d’un passé colonial ignominieux et en contradiction avec les valeurs que nous défendons en tant que socio-démocrates “.

Rappelant au passage l’histoire coloniale de l’Espagne qui avait colonisé une partie du Nord du Maroc, Sidi Ifni, Tarfaya et le Sahara. “ Après la récupération de ces provinces l’une après l’autre, l’Espagne n’a jamais revendiqué sa responsabilité historique envers les populations “. Pourquoi alors s’entête l’Espagne à réclamer sa tutelle et sa responsabilité concernant les provinces marocaines du Sahara. “ C’est un geste hostile envers le peuple marocain sur une question centrale“. Et de noter que “même au niveau international les positions ont évolué“ . Driss Lachgar s’est dit conscient que la rupture des relations entre nos deux pays sera nuisible à nos deux peuples. L’USFP, conclut le document, “vous interpelle et à travers-vous, tout le gouvernement espagnol pour cesser d’insulter le Maroc pour commencer à aborder la politique d’amitié et de bon voisinage dans le cadre de la clarté et de la responsabilité politique et morale au service de la paix, de la sécurité et de la coopération dans la région“.