Crise Rabat-Madrid: Quand les vieux démons ressurgissent dans le discours espagnol

Le Maroc a clairement haussé le ton avec son voisin du Nord. Dans une déclaration officielle très attendue, le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, a dévoilé la vision du Maroc quant à cette crise et exprimé ses positions sur plusieurs points, principalement l’accueil du chef des séparatistes Polisario, Brahim Ghali, que le Royaume a considéré comme un acte de trahison par son « partenaire« .

« Si l’Espagne cherche à exfiltrer » Brahim Ghali, qui fait l’objet de plusieurs plaintes de crimes contre l’humanité, « c’est qu’elle cherche l’aggravation de la crise, voire même la rupture », a lancé le ministre marocain sur Europe 1.

Jusqu’où irait la crise Maroc-Espagne ? Cela aurait-il un impact sur les relations du Royaume avec l’Union européenne, qui jusqu’à présent sont bonnes? Plusieurs questions auxquelles Abdelhamid Benkhattab, professeur de sciences politique à la faculté de droit Agdal-Rabat a bien voulu répondre.

Selon le politologue, le ton employé par le Maroc envers l’Espagne est un ton diplomatique tout à fait normal dans les relations entre les Etats dans la mesure où l’escalade diplomatique lors d’une crise, va d’une simple déclaration à l’exercice de pressions.

Le Maroc se trouve ainsi dans une situation où il a dépassé l’escalade diplomatique, estime Pr. Benkhattab. « Nous sommes arrivés au point critique où l’on a rappelé l’ambassadrice marocaine à Madrid. Le rappel peut-être provisoire jusqu’à ce que la crise soit résolue, ou définitif si la crise n’est pas résolue« , relève le politologue dans une analyse livrée à Hespress Fr.

Et justement, la déclaration du ministre marocain des Affaires étrangères va dans ce sens. « C’est pour dire que si l’Espagne ne fait pas de concession dans cette crise-là et qu’elle ne juge pas le chef des séparatistes, le Maroc serait amené à rompre ses relations avec le pays. Pas définitivement, puisque cela reste très difficile dans les relations entre les Etats. On n’est pas encore dans cette perspective de rupture définitive« , estime-t-il.

Mais, le Maroc peut aller jusqu’à rappeler définitivement son ambassadrice auprès de l’Espagne jusqu’à ce que cette dernière puisse réviser et reconsidérer sa position à l’égard du Maroc et à l’égard aussi de l’affaire du Sahara Marocain, souligne Pr. Benkhattab.

Quel impact pour la relation Maroc-UE ?

Sur la question des relations Maroc-UE, Nasser Bourita a précisé qu’une crise entre le Royaume et l’UE « n’existe pas » comme essaye de le montrer le voisin ibérique. Mais à l’avenir, la crise Maroc-Espagne pourrait elle impacter les « très bonnes relations avec l’UE » ?

« Malheureusement oui », estime Pr. Benkhattab. « Comme constaté depuis le départ, l’Espagne a tout fait pour montrer que sa crise migratoire avec le Maroc n’est pas une crise hispano-marocaine, mais qui touche l’UE entière, étant donné que les enclaves de Sebta et Melilla sont considérées par l’UE comme ses frontières sud avec le Maroc et l’Afrique« , explique-t-il.

Sur la question migratoire, Nasser Bourita a clairement défendu les efforts déployés par le Maroc, notant « qu’au cours des dernières années, l’Europe n’a jamais entendu parler de migration dans le front ouest de ses frontières« . Chiffres à l’appui, le ministre a dévoilé que le Royaume a démantelé, durant 4 ans, 8.000 cellules de trafic d’êtres humains, 14.000 tentatives de migration clandestines, dont 80 sur l’enclave de Sebta.

Mais le voisin ibérique tente d’impliquer directement l’UE dans cette affaire, avance Pr. Benkhattab, et les responsables européens ont exprimé d’emblée leur solidarité et leur soutien à Madrid.

« Le vrai problème, c’est que l’Espagne a essayé de désorienter le problème pour le rendre européen, et a essaya de se renforcer par la position de l’UE parce qu’elle savait très bien, que sur ce point migratoire, le Maroc avait beaucoup de cartes à jouer étant donné que le Royaume, comme l’a dit le ministre marocain des Affaires étrangères, a joué à un moment donné, délibérément, le rôle du gendarme qui gardait les frontières sud de l’Espagne. Mais, au moment même où le Maroc a baissé sa garde, on a vu le nombre important de migrants clandestins ayant traversé les frontières pour Sebta« , explique le politologue.

Mais pas que ! Le vrai reproche ici, selon Pr. Benkhattab, c’est que l’Espagne a essayé de responsabiliser le Maroc en matière de protection de ses frontières Sud tout en se déculpabilisant, étant donné que le rôle de gendarme des frontières était assimilé au Maroc, en contre partie d’une aide financière que le Royaume considère comme insignifiante, en ce sens qu’elle représente que 20% des dépenses totales du Maroc en matière de lutte contre l’immigration clandestine.

« On voit clairement qu’il y a un changement de posture du Maroc. Mais on voit également un campement de l’Espagne sur ses positions étant donné que, jusqu’à présent, on ne voit pas de changement de position, mise à part une éventualité d’une interpellation judiciaire de Brahim Ghali. A part ça, on ne voit pas de fléchissement de la position espagnole« , met en avant le politologue.

Selon Pr. Benkhattab, « l’Espagne s’est positionnée de manière nationaliste à l’égard du Maroc. On voit bien que les vieux démons colonialistes ont ressurgi soudainement dans le discours d’un certain nombre de responsables espagnols« .

Mais ce qui reste frappant, d’après le politologue, « c’est l’incompétence absolue de la ministre espagnole des affaires étrangères, Arancha Gonzalez Laya, qui a démontré une certaine ignorance à l’égard du dossier marocain et de la profondeur historique des relations entre les deux pays« .

Il estime ainsi que le discours de la diplomate espagnole à l’égard du Maroc « est toujours un discours d’apaisement certes, mais un discours d’apaisement qui signifie et qui montre une certaine incompétence du point de vue diplomatique et une certaine incapacité d’endiguer cette crise inédite dans les relations entre les deux pays voisins, et lui trouver une fin ».