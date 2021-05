Revue de presse quotidienne de lundi 24 mai 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce lundi 24 mai 2021

Le Matin :

• Sahara: L’Espagne a depuis bien longtemps érigé la duplicité en principe directeur de sa relation avec le Maroc. Sur la question du Sahara, l’Espagne a depuis bien longtemps érigé la duplicité en principe directeur de sa relation avec le Maroc, a écrit Ali Bouabid, chercheur et délégué général de la Fondation Abderrahim Bouabid. « Qu’elle accueille aujourd’hui pour des +raisons humanitaires+ le chef du polisario, après avoir abrité des représentations de cette organisation et autorisé un activisme hostile au Maroc, participent somme toute de la même logique », a-t-il souligné dans un post publié sur sa page Facebook. Et d’ajouter que le condamnable et l’inacceptable dans l’affaire tient surtout à l’étendue de cette duplicité rendue manifeste par la volonté de tromper la vigilance d’un voisin, dit +ami+, en recourant à des procédés indignes et peu avouables.

• Aéroport Mohammed V : Le nouveau terminal dédié aux vols intérieurs est prêt! L’Office national des aéroports (ONDA) a annoncé la mise en service d’un nouveau terminal dédié aux vols intérieurs à l’aéroport Casablanca Mohammed V. D’un investissement de l’ordre de 95,25 millions de dirhams (MDH), cette nouvelle infrastructure s’inscrit dans le cadre « d’un projet plus large visant l’extension de l’aéroport Casablanca Mohammed V, à travers la construction d’une zone centrale sur trois niveaux, située entre les deux terminaux I et II, et qui a pour objectif de mettre en place une zone arrivée commune au terminal 1 et au terminal 2 », indique l’Office dans un communiqué. Alliant confort et convivialité, ce nouveau terminal, qui s’étend sur une superficie globale de 5.700 m2, offre un cadre agréable pour les passagers des vols intérieurs et ceux en correspondance.

L’Economiste :

• Ce blocage juridique qui guette la retraite des fonctionnaires. A moins d’une décision du gouvernement d’ici-là, le régime de retraite des fonctionnaires va se retrouver dans l’impasse. Dès 2022, la réserve de prévoyance sera équivalente à deux années de prestations. A ce niveau, tout prélèvement est considéré hors la loi. Depuis 4 ou 5 ans la CMR puise dans la réserve pour combler le déficit du régime. Les réserves du régime des pensions civiles sont en net recul : de 80 milliards de DH en 2017, elles sont passées à 76 milliards de DH en 2019 en valeur comptable et à 71 en 2020. Elles tomberont à 62 milliards cette année et à 54 milliards de DH en 2022! Malgré les changements paramétriques introduits, le régime des fonctionnaires a été contraint de recourir aux réserves et aux produits financiers pour combler les déficits.

• L’Enseignement supérieur : La loi 01-00 sera abrogée. La révision de la loi régissant l’Enseignement supérieur ne portera pas uniquement sur des amendements. Il est question d’abroger le texte en place pour en adopter un nouveau. Le projet de loi est en cours de finalisation. Il sera bientôt partagé avec les partenaires sociaux. Le texte a fait l’objet d’une réunion jeudi dernier au Département de l’Enseignement supérieur, présidée par Saïd Amzazi. Le ministre promet un texte plus audacieux, carrément “révolutionnaire” par rapport à l’ancienne version, allant dans le sens de l’autonomie des universités, de la culture de l’assurance qualité et de la promotion de la recherche.

Aujourd’hui Le Maroc :

• Vitesse en milieu urbain : Le Maroc passera-t-il sous les 60 km/h? Face à une insécurité routière qui perdure, les responsables veulent agir sur la vitesse, notamment en milieu urbain. Le ministre de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara, n’y est pas allé par quatre chemins pour insister sur l’importance de la gestion de la vitesse dans le périmètre urbain et dans les milieux qui connaissent un trafic dense des usagers vulnérables de la route. Le Maroc passera-t-il sous les 60 km/h? «Les dernières études dans ce domaine montrent qu’une baisse de 2% de la vitesse moyenne pratiquée sur les routes peut sauver plus de 100 mille vies humaines chaque année dans le monde», a souligné Amara.

• Covid-19 : 2 millions de doses du vaccin Sinopharm réceptionnées dimanche. Les livraisons du vaccin Sinopharm se poursuivent. Les deux avions Dreamliner de la RAM qui ont décollé samedi à destination de Pékin ont atterri dimanche matin à l’aéroport Mohammed V avec à leur bord 2 millions de doses du vaccin chinois. Il s’agit de la deuxième livraison cette semaine. Sur les 10 millions de doses promises par le président de l’Assemblée nationale populaire de Chine, Li Zhanshu, le Maroc a réceptionné jusqu’à présent 7 millions. Ainsi, le Maroc a reçu au total 8,5 millions de doses du vaccin du laboratoire chinois Sinopharm sur les 40,5 millions qu’il a commandées. Ces nouvelles livraisons devraient permettre de vacciner de plus en plus de personnes afin d’accélérer la généralisation de la campagne de vaccination aux personnes âgées de 40 et 45 ans.

Maroc Le Jour :

• Akhannouch visite des projets agricoles à Rabat-Salé-Kénitra. Les projets de développement rural et agricole ont été au centre d’une visite de terrain du ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, au niveau des provinces de Sidi Kacem et Kénitra. La visite du ministre a porté sur le suivi de projets de développement agricole et rural et le lancement de chantiers au niveau de ces deux provinces, relevant de la région de Rabat-Salé-Kénitra, dans le cadre de la stratégie « Génération Green 2020-2030 ». Au niveau de la province de Sidi Kacem, le responsable gouvernemental a procédé, dans le cadre de l’aménagement hydro-agricole du périmètre associé au barrage Ettine, à l’inauguration de la station de pompage d’eau d’irrigation du périmètre, avant de lancer la mise en eau, au niveau d’une parcelle, d’un agriculteur proche de ladite station.

• Béni Mellal/INDH : Inauguration du Centre Lalla Amina pour la prise en charge des enfants privés de famille. Le Centre Lalla Amina pour la prise en charge des enfants privés de famille a été inauguré à Béni Mellal, par le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal, Khatib El Hebil. Erigé sur une superficie de 1.600 m2, ce nouveau centre d’une capacité d’accueil de 124 lits, a pour objectifs d’améliorer la qualité d’accueil et de prise en charge des enfants privés de famille, de fournir des prestations adaptées à leurs besoins et de contribuer à l’épanouissement et à l’amélioration du bien-être et de la qualité de vie de cette catégorie. Le coût de cet important projet à dimension sociale est de l’ordre de 22,5 millions de dirhams, englobant les frais d’étude, de construction et d’équipement, dans le cadre d’un partenariat liant la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance, l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), le Groupe OCP, la coordination régionale pour l’Entraide Nationale et le conseil régional.

L’Opinion :

• Michael Cutts : « Entre le Maroc et l’Australie, il existe un énorme potentiel de coopération ». » Nous avons une volonté réciproque de travailler avec nos partenaires marocains pour développer les énergies renouvelables car le Royaume a un potentiel en la matière”, a souligné l’Ambassadeur d’Australie au Maroc, Michael Cutts, faisant savoir que 30.000 citoyens australiens souhaitent visiter le Royaume. Il existe une véritable synergie entre les deux marchés, qui peuvent être complémentaires, a assuré le diplomate, notant que le Maroc est très relié au marché européen et subsaharien tandis que l’Australie est très ancrée dans le marché anglo-saxon et le marché asiatique. “Le Maroc est le seul pays d’Afrique du Nord où nous avons une représentation diplomatique”, a-t-il fait remarquer dans un entretien.

• Les services de la Sûreté nationale ont mis en échec, vendredi, en coordination avec les éléments des Douanes opérant au port Tanger-Med, une opération d’envergure de trafic de 361.672 comprimés psychotropes et procédé à la saisie d’une quantité de 4,477 kg de cocaïne, en provenance de l’Espagne. Le principal suspect, un conducteur de 62 ans, a été interpellé lors d’une opération sécuritaire conjointe menée par les services de la Sûreté nationale et des Douanes, à son arrivée au port Tanger-Med en provenance du port espagnol d’Algésiras, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, faisant savoir que les opérations de fouille et de contrôle aux frontières ont permis la saisie de ces quantités records de drogue dans une voiture utilitaire.

Al Bayane :

• Affaire Brahim Ghali: Le recours au même procédé pour son exfiltration ne fera qu’aggraver la crise. Le recours au même procédé pour l’exfiltration du dénommé Brahim Ghali de la même manière avec laquelle il est entré en Espagne est un choix pour le statu quo et l’aggravation de la crise, a affirmé l’ambassadeure du Royaume à Madrid, Mme Karima Benyaich. La grave crise actuelle entre Madrid et Rabat suite à l’accueil en catimini sur le sol espagnol du chef des séparatistes du polisario sous une fausse identité constitue un test de la fiabilité et de la sincérité du discours, véhiculé depuis des années, en faveur du bon voisinage et du partenariat stratégique qui ont toujours prévalu entre les deux pays, a relevé la diplomate dans une déclaration à des médias espagnols. Cette crise représente également un test pour l’indépendance de la justice espagnole, « en laquelle nous avons confiance », ainsi que pour l’état d’esprit des autorités espagnoles quant à leur volonté d’opter pour le renforcement des relations avec le Maroc ou de coopérer avec ses ennemis, a souligné Mme Benyaich.

• L’Agence EFE et la crise maroco-espagnole : Quand des préjugés éculés remplacent la ligne éditoriale. Le correspondant de l’Agence officielle espagnole EFE a commis une « analyse » saugrenue au sujet de la crise diplomatique entre le Maroc et l’Espagne. Il s’en est tellement mêlé les pinceaux au point d’inviter à ce bouillon de contre-vérités – qui lui tient de papier signé dans le jargon des agences de presse- l’ex-président américain Donald Trump, Israël et l’Allemagne. Bon Dieu ! que viennent faire un ancien chef d’Etat et deux pays lointains dans une crise bilatérale, entre deux pays voisins, supposés être des partenaires loyaux, mais que l’un d’entre eux, trop confiant et trop suffisant, a asséné un coup de poignard dans le dos de l’autre et lui intime l’ordre de se taire. Le résultat livré ce samedi par le correspondant de EFE est un article que le plus avisé des observateurs aura du mal à en saisir le sens ou le bien-fondé.

Libération :

• Une délégation de députés marocains prend part aux travaux du Parlement panafricain. Une délégation de députés marocains prend part aux travaux de la 4ème session ordinaire de la cinquième législature du Parlement panafricain (PAP) qui se tiennent, du 21 mai au 04 juin, dans l’enceinte de l’institution à Midrand, en Afrique du Sud. La délégation marocaine est composée de Mme Meryem Ouhssata, du Parti authenticité et modernité (PAM), Noureddine Karbal du Parti justice et développement (PJD) et M’Hamed Zakrani de l’Union constitutionnelle (UC). Dans une déclaration à la MAP, Mme Ouhssata a souligné que cette session sera marquée par plusieurs moments forts, notamment en ce qui concerne le renouvellement de toutes les structures du PAP, à savoir le Bureau de la présidence, les commissions et les caucus des cinq sous-régions africaines.

• Aéroport de Dakhla: Chute de plus de 4% du trafic passagers à fin mars. Le trafic des passagers a chuté de 4,71% à l’aéroport de Dakhla durant les trois premiers mois de 2021 par rapport à la même période de l’année précédente, selon des données fournies par l’Office national des aéroports (ONDA). Le nombre de passagers ayant transité par cette plateforme aéroportuaire a atteint 49.491 à fin mars, contre 51.936 voyageurs durant la même période de 2020, précise la même source. Pour le seul mois de mars, quelque 17.662 voyageurs ont utilisé l’aéroport de Dakhla, contre 12.346 passagers au cours de la même période de l’année précédente, soit une hausse de 43,06%.

Al Massae :

• Une enquête transparente est nécessaire pour jeter toute la lumière sur l’affaire du dénommé Brahim Ghali. L’ambassadeur directeur général des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’étranger, Fouad Yazourh, a appelé à une enquête transparente pour jeter toute la lumière sur l’affaire du dénommé Brahim Ghali. « Une enquête que nous espérons transparente devrait être menée pour jeter toute la lumière sur cette affaire », a dit Yazourh dans une déclaration à la presse, soulignant que cette enquête « risque de révéler de nombreuses surprises, notamment la complicité et l’ingérence de quatre généraux d’un pays maghrébin ». « Cette information semble vous surprendre, voire même choquante pour l’opinion publique espagnole, mais ne soyez pas surpris. Comme vous le savez, les services marocains sont parmi les plus performants », a dit le responsable, soulignant que davantage d’éléments seront dévoilés en temps opportun.

Al Yaoum Al Maghribi :

• Variants préoccupants: Le Maroc renforce son niveau de vigilance. Le Maroc renforce son niveau de vigilance pour riposter aux variants préoccupants non encore en circulation au Maroc, conformément au Plan national de veille contre l’infection par le Coronavirus. Pour ce faire, le ministère de la Santé a mis en place une procédure spéciale intitulée « l’investigation d’un cluster lié à un nouveau variant du SARS-CoV-2 non encore en circulation au Maroc ». Élaborée pour cadrer l’investigation autour d’éventuels cas de maladie dus à un variant ne circulant pas encore au Maroc, cette procédure vise à identifier le plus rapidement possible tous les contacts et à assurer la prise en charge adéquate des cas et des contacts, indique-t-on auprès de ce département.

Al Ittihad Al Ichtiraki :

• La crise avec le Maroc met en péril les intérêts de l’Espagne et de l’Europe. La crise diplomatique enclenchée entre le Maroc et l’Espagne après l’accueil en catimini et sous une fausse identité du dénommé Brahim Ghali met en péril les intérêts de l’Espagne et de l’Europe, indique l’académicien espagnol, José Miguel Zaldo. « Le Maroc est important non seulement pour ce qu’il représente aujourd’hui mais aussi pour ce qu’il représentera sur notre chemin vers l’Afrique, l’avenir de l’Europe », souligne M. Zaldo dans un article publié, samedi, par le journal « eleconomista ». « L’Afrique est la grande opportunité économique pour l’Europe. L’Espagne, avec le Maroc, doit être à la tête de ce processus, car le Maroc est le deuxième investisseur en Afrique subsaharienne et le premier dans la moitié nord de l’Afrique », fait observer l’académicien espagnol dans un article intitulé « L’importance du Maroc pour l’Espagne et l’Europe », appelant à saisir la forte présence du Maroc dans le continent africain pour se frayer un chemin vers le marché économique de l’Afrique.

Assahraa Al Maghribiya :

• Le Maroc se positionne comme un acteur stratégique de l’intégration économique africaine. Le potentiel économique du Maroc, son positionnement géographique adossé à des infrastructures modernes et de premier plan, permettent au Royaume de se positionner comme un acteur stratégique de la coopération africaine et de son intégration économique, a souligné l’ambassadeur du Maroc à Rome, Youssef Balla. Intervenant lors d’un Webinaire organisé récemment à Rome sur l’Accord sur la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) par «l’association diplomatia», Balla a mis en avant l’importance de la coopération Sud-Sud prônée par le Royaume ainsi que le nouveau paradigme de coopération « Nord-Sud-Sud », à travers la dynamique des investissements des opérateurs marocains en Afrique et la conclusion de plus de 600 accords de coopération. Le diplomate marocain a mis l’accent sur le rôle de catalyseur que joue le Maroc dans la création des mécanismes de coordination efficaces dans le cadre de la ZLECAF, qui, a-t-il dit, « s’adapte parfaitement avec la vision de SM le Roi, qui accorde une place importante à l’Afrique dans la politique étrangère du Maroc et appelle à l’intégration économique et industrielle forte au sein de ce nouveau marché unique ».

Al Alam :

• Covid-19: un expert appelle à continuer à respecter les mesures de prévention afin d’éviter toute « rechute épidémiologique ». Les citoyens sont appelés à continuer à faire preuve d’engagement et de persévérance en matière de respect des mesures préventives visant à lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19, afin d’éviter toute « rechute épidémiologique », a souligné le médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, Tayeb Hamdi. S’exprimant dans une série de tweets après la décision du gouvernement d’alléger le couvre-feu, il a insisté sur la nécessité de préserver les acquis réalisés, mettant en garde que des comportements irréfléchis et irresponsable pourraient affecter la relance économique et la reprise de la vie normale. En ce qui concerne la reprise des vols aériens et l’ouverture des frontières, M. Hamdi a estimé que la situation épidémiologique actuelle au Maroc ne permet aucune « décision à risque », surtout avec le développement de nouveaux variants du coronavirus et l’aggravation de la situation sanitaire dans plusieurs pays.

Bayane Al Yaoum :

• Aéronautique: La crise a révélé de nombreuses opportunités. La crise du Covid-19 a révélé de nombreuses opportunités que le Maroc est déterminé à saisir, notamment dans l’aéronautique, a affirmé, mercredi, le directeur général par intérim de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Hicham Boudraa. « Nous bénéficions d’atouts majeurs, qui, contextualisés, positionnent notre pays en relais de croissance par excellence pour une relance d’activités post-Covid dans les meilleures conditions », a indiqué Boudraa, qui s’exprimait lors de la 1ère édition digitale de l’évènement « Aerospace Meetings Casablanca 2020-2021 », organisé par l’AMDIE, en partenariat avec le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS) et Advanced Business Event. « La vision éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l’Assiste, a permis au Maroc d’avoir une longueur d’avance au niveau mondial, en assurant de très bons niveaux de production d’énergies vertes. Cet avantage permettra incontestablement au Royaume, dans tous les secteurs y compris l’aéronautique, de gagner en compétitivité dans le respect de l’environnement », a souligné Boudraa.

Rissalat Al Oumma :

• Laâyoune-Sakia El Hamra, un modèle digne d’inspiration en matière d’art rupestre. La région de Laâyoune-Sakia El Hamra représente un modèle digne d’inspiration en matière d’art rupestre, qui est une composante majeure de la culture hassanie du sud du Royaume, a indiqué vendredi à Laâyoune le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Othman El Ferdaous. En ouverture des premières Journées d’études sur « L’art rupestre au Maroc, réalité et enjeux: la région de Laâyoune-Sakia El Hamra comme modèle », le ministre a souligné que les autres régions sont appelées à s’inspirer des meilleures pratiques à adopter pour la promotion de cet art en tant que patrimoine culturel de longue date de cette partie du Maroc. Il a aussi mis en avant les réalisations du nouveau modèle de développement des provinces du sud du Royaume, lancé par SM le Roi Mohammed VI, ajoutant que le volet culturel de cette feuille de route vise principalement à préserver le patrimoine matériel et immatériel de la région et préserver sa mémoire.