Casablanca : Première édition du Festival des Arts de l'enfant arabe

La ville de Casablanca abritera pour la première fois, du 24 au 28 mai, la première édition du Festival des Arts de l’enfant arabe sous le thème « L’enfant arabe, locomotive de la nation ».

Ainsi, 18 pays arabes prendront part à cette première, qui se déroulera tout au long de cinq jours à la salle Ibn Yassamine de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de la région de Casablanca-Settat.

Le but du festival et de contribuer à construire une nouvelle génération attachée à son environnement, dotée d’un esprit de responsabilité et qui sera la locomotive de notre pays pour l’orienter sur la bonne voie fait savoir la direction du festival. La même source indique avoir reçu jusqu’à présent la participation de centaines d’enfants du monde arabe dans six domaines créatifs qui seront encadrés par six comités, composés d’encadrants arabes.

Parmi les activités du Festival des Arts de l’enfant arabe, il y a les rencontres scientifiques et culturelles avec la participation de cadres arabes et de compétences dans les domaines de la culture, de l’art, des médias et de la recherche scientifique fait savoir la direction du Festival. Ce dernier est d’ailleurs organisé par l’Union des producteurs marocains sous la supervision de l’Union générale des producteurs arabes de la Ligue arabe.

Au programme, trois tables rondes autour de trois axes sont prévues avec un groupe de personnes hautement qualifiées du monde arabe, dans le domaine de l’art, de la culture, des médias et de la recherche scientifique précise la même source. Il s’agit de : « Les arts et le développement psychologique et social de l’enfant, Art et éducation, Les enfants et les arts dans les pays arabes: toute réalité et toutes perspectives » conclut la direction du festival.