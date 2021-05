Coronavirus : Pfizer et AstraZeneca efficaces contre le variant indien

Les vaccins contre le coronavirus Pfizer et AstraZeneca sont très efficaces contre le variant identifié en Inde après deux doses, a révélé une étude.

Deux injections de l’un ou l’autre vaccin, aussi bien AstraZeneca que Pfizer donnent un niveau de protection similaire contre la maladie symptomatique de la variante indienne, affirme l’étude.

Cependant, les deux vaccins n’étaient efficaces qu’à 33% contre la variante indienne trois semaines après la première dose. Ceci comparé à une efficacité de 50% contre la variante de Kent.

Des résultats salués par Matt Hancock, le ministre de la Santé britannique, qualifiés de « novateurs », alors que la progression du variant indien semblait compromettre la campagne de vaccination en cours dans le pays, ainsi que le déconfinement.

De son côté, la Public Health England a également salué ces résultats à travers la voix d’une de ses responsables, Mary Ramsay : « Deux doses de l’un ou l’autre vaccin offrent des niveaux élevés de protection contre la maladie symptomatique du variant B.1.617.2 », explique-t-elle. Et de poursuivre : « Nous nous attendons à ce que les vaccins soient encore plus efficaces pour prévenir les hospitalisations et les décès ».

Public Health England, qui a dirigé l’étude, a déclaré que les vaccins seraient probablement encore plus efficaces pour prévenir les hospitalisations et les décès.

Pour éviter que le variant indien ne se propage, l’étude préconise de réduire l’espacement entre les deux doses de vaccin à huit semaines au lieu des trois mois actuellement en vigueur pour les personnes de plus de 50 ans, ainsi que pour les personnes les plus à risque.

Un espacement réduit également en raison de l’efficacité des deux vaccins lors de la première dose, tombant à 33% contre 50% pour le variant britannique.

Auparavant, l’Organisation mondiale de la santé avait reclassé la variante très contagieuse de Covid à triple mutant qui se répandait en Inde comme une «variante préoccupante», indiquant qu’elle était devenue une menace pour la santé mondiale.

Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS pour le coronavirus, a déclaré que le variant indien, avait été trouvée dans des études préliminaires pour se propager plus facilement que le virus d’origine et il existe des preuves qu’elle pourrait échapper à certaines des protections fournies. par les vaccins.