Le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, a mis en garde l’Espagne contre toute tentative d’exfiltrer le leader des milices séparatistes, Brahim Ghali, qui se trouve actuellement en Espagne pour soins post-covid.

« Si l’Espagne cherche à exfiltrer » Brahim Ghali qui tombe sur le coup de plusieurs plaintes de crimes contre l’humanité, « c’est qu’elle cherche l’aggravation de la crise, voire même la rupture », a lancé le ministre marocain des Affaires Etrangères, invité du Journal d’Europe1.

Le chef de la diplomatie a également indiqué que la crise diplomatique était uniquement bilatérale et qu’il n’y avait aucun problème entre le Maroc et l’Union européenne, et ce en réponse aux tentatives espagnoles d’en faire un problème européen et faire peser le poids des 27.

Il n’y a pas de problème entre le Maroc et l’UE, il y a une crise bilatéral, a déclaré le ministre. « On essaie de détourner le débat et de créer une crise Maroc-UE qui n’existe pas », a-t-il insisté.