Casablanca: L'individu ayant obstrué la voie du tramway appréhendé

Les éléments de la préfecture de police de Casablanca ont interpellé, ce dimanche 23 mai, un individu de 21 ans, soupçonné d’être impliqué dans la réalisation et la publication d’une vidéo montrant une obstruction d’une voie publique traversée par le tramway de Casablanca, d’une manière qui menace la sûreté et la sécurité des citoyens.

Les services de la sûreté avaient interagi, avec beaucoup de rapidité et de sérieux, avec une vidéo postée par le suspect sur son compte «Instagram», le montrant en train de placer une table et une chaise sur la voie du tramway et de s’y installer, mettant en péril sa vie et la sécurité des usagers de cette voie publique.

Les recherches menées à ce propos ont permis l’identification du suspect et son arrestation.

Le mis en cause a été placé en détention provisoire, à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances de cet incident, alors que les recherches sont en cours pour l’identification et l’interpellation de ses complices.