Systèmes de santé : L'impact du Covid-19 au centre des préoccupations des ministres arabes

L’impact de la pandémie Covid-19 sur le système de la santé au niveau des pays arabes a été à l’ordre du jour de la 55e session ordinaire du Conseil des ministres arabes de la Santé qui s’est tenue ce dimanche 23 mai par visioconférence.

Les ministres arabes s’est ainsi penché sur un certain nombre de question sur le système de la santé au niveau des pays arabes et la fourniture d’un soutien humanitaire et en matière de santé aux Palestiniens à la suite de l’agression des forces de l’occupation israélienne contre les territoires palestiniens occupés.

La réunion a également débattu des moyens de développer le secteur de la santé dans les pays arabes, de mettre en oeuvre des systèmes de santé nationaux capables de résister à des crises comme la pandémie de la Covid 19, et de renforcer les principes de la transparence dans la gestion du secteur de la santé en vue de garantir des services de qualité pour les citoyens.

Le Maroc était présent lors de cette réunion, représenté par le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb. Ce dernier a évoqué la mise en oeuvre du projet du budget arabe de la santé, en coopération avec le Bureau régional du Fonds des Nations Unies pour la population pour les pays arabes. Ce projet a pour but d’établir un plan pour développer, renforcer et protéger le système de santé des pays arabes, à renforcer les budgets des départements de la santé des États membres, dont les dépenses d’équipement de protection individuelle.

De son côté, Haifa Abu Ghazaleh, Sous-Secrétaire général aux affaires sociales à la Ligue des États arabes, a souligné que cette réunion se tient dans une conjoncture difficile pour le peuple palestinien, qui vit sous l’effet de l’escalade de l’agression des forces d’occupation israéliennes en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, en plus de l’impact de la Covid-19 sur le système de la santé.

La responsable a ainsi souligné la nécessité pour l’ensemble des pays arabes d’apporter toutes les formes de soutien humanitaire et de santé nécessaires en vue de répondre aux besoins médicaux urgents et de soutenir le secteur de la santé palestinien.

Par ailleurs, Haifa Abu Ghazaleh a souligné que la Ligue arabe qui a toujours soutenu les efforts des pays arabes pour faire face à l’épidémie de la Covid-19, oeuvre au niveau multilatéral pour que les pays arabes, en particulier les plus pauvres, aient leur part de vaccins.