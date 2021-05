Pays-Bas : Hommage aux soldats marocains tombées en 1940 contre les nazies

À l’occasion d’une cérémonie de commémoration, cette semaine, de la bataille de Kapelle (sud-ouest des Pays-Bas), un hommage a été rendu aux soldats marocains tombés lors de combats en 1940 contre les troupes nazies.

Un hommage mérité “aux vaillants combattants morts au champ de bataille pour la liberté, la dignité humaine et la démocratie”, a estimé l’ambassadeur du Maroc aux Pays-Bas, Abdelouahab Bellouki, dans une allocution à cette occasion.

Selon le diplomate, les vaillants combattants marocains, venus défendre les Pays-Bas, se sont illustrés par leur courage, leur dévouement et leur abnégation dans la défense des valeurs humaines. “Ils se sont distingués par leur sens de l’engagement et un esprit de désintéressement en faveur d’une juste cause. Ils sont venus de très loin, prêts pour le sacrifice ultime”, a jouté Abdekouahab Bellouki.

Cette cérémonie commémorative aux Pays-Bas “suscite la fierté profonde de mes compatriotes », a encore souligné le diplomate, notant qu’il s’agit d’un événement qui les motive pour s’intégrer davantage dans la société néerlandaise avec enthousiasme et dévouement. Pour lui, la communauté marocaine aux Pays-Bas espèrent « une révision raisonnée des clichés gratuits et des stéréotypes infondés collés injustement aux Marocains vivant aux Pays-Bas et ailleurs”.

Au total, 85.000 combattants marocains ont contribué à la victoire des alliés sur le nazisme et le fascisme, a souligne le diplomate, répondant à l’appel de feu Mohammed V qui s’était vu décerner par le Général de Gaulle la Croix de libération et fait Compagnon de libération.

“A Kapelle, nous nous félicitons que ce jour de souvenir, commémoré chaque année depuis 1985, réaffirme que les combattants marocains ne sont pas tombés dans l’oubli”, a déclaré l’ambassadeur du Maroc au Pays-Bas.

Cette cérémonie d’hommage constitue, toujours selon Bellouki, l’occasion de célébrer “l’amitié indéfectible entre les peuples marocain, néerlandais et français, peuples épris de paix, de justice et de tolérance”.

“Le mépris ouvertement affiché par certains milieux à l’égard de la communauté marocaine de ce pays sape ses fondements humanistes et fait fi des précieuses leçons que les Pays-Bas nous ont appris à travers l’histoire”, a relevé le diplomate Marocain.

Il a fait valoir à cet égard que « les images terriblement fausses, et souvent instrumentalisées, les préjugés incroyables collés aux Marocains vivant aux Pays-Bas et ailleurs, la diabolisation de toute une communauté, par le fait d’actes inacceptables et injustifiables d’une minorité, constituent une démarche pour le moins blessante et humiliante”.

Pour conclure, l’ambassadeur a insisté sur la nécessité de préserver cette mémoire pour qu’elle puisse constituer “une source d’inspiration et d’enseignements pour les générations présentes et futures”.